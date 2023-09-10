أردوغان : لا يمكن استبعاد روسيا من صفقة الحبوب تجنبا لتزايد التوتر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بعد قمة مجموعة العشرين، إنه لا يمكن استبعاد روسيا من صفقة الحبوب لأنها محفوفة بتزايد التوتر في المنطقة.

وأضاف أردوغان: "لدي فرصة في القمة لمناقشة صفقة الحبوب بالتفصيل. لقد جعلت الصفقة من الممكن تجنب أزمة الغذاء في العالم، وكما تعلمون تم تمديدها ثلاث مرات"، لافتا إلى أن هناك 33 مليون طن من الحبوب تم توريدها قبل توقيف الصفقة.

وتابع: "من غير المرجح أن تستمر الصفقة بدون روسيا، ولا يمكن استبعاد روسيا من عملية الحبوب، ويجب ألا تكون هناك أي محاولات لإثارة التوتر في المنطقة".

وفي 17 يوليو رفضت روسيا مواصلة مشاركتها في صفقة الحبوب، التي تم التوصل إليها قبل عام لضمان تصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، كما نصت الصفقة على تهيئة الظروف لتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا.

وعللت موسكو انسحابها من الصفقة بعدم تنفيذ الجزء المتعلق بالصادرات الروسية إلى السوق العالمية من الصفقة.

وبصرف النظر عن ذلك، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً وتكراراً إلى حقيقة أن معظم الحبوب من أوكرانيا تم شحنها إلى الدول الأوروبية، بينما بموجب الصفقة، كان من المقرر أن تذهب إلى الدول الأكثر فقراً.

وقالت موسكو إنها مستعدة لاستئناف مشاركتها في الاتفاق فقط عندما يتم تنفيذ جميع الالتزامات المتعلقة بـ روسيا.