عمها قيدها وزوجته وأبناؤه أرغموا أختها على إنهاء حياتها.. لحظة النطق بالحكم

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الأحد ، حضوريا ربة منزل وأثنين من أبنائها بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة نجلها الثالث حدث بالسجن 10 سنوات ، وغيابيا لزوجها السجن المشدد 3 سنوات لقيامهم باحتجاز نجلة شقيق الأخير وتقييدها بسلسلة في أسطوانة بوتاجاز وإرغام شقيقتها على إنهاء حياتها بمركز الغنايم في أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 2599 لسنة 2022 جنايات مركز الغنايم إلى تلقي مركز شرطة الغنايم بلاغا من " ادهم . ر . ع " 25 عاما ، ابن عم الضحية يفيد قيام " ملك . خ . ع " 12 عاما ، بإنهاء حياة شقيقتها " شيماء . خ . ع " 15 عاما بسبب تشاجرهما بسبب غسيل الملابس وانتقل الرائد علي جلال رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم إلى مسرح الجريمة ليجد المجني عليها ملقاة على ظهرها بإحدى غرف المنزل ووجود ايشارب ملفوفا حول رقبتها .

واصطحب رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم المتهمة" ملك " إلى مركز الشرطة والتي اعترفت بارتكاب الواقعة بتحريض تحت تهديد من زوجة عمها وأبنائها وأقرت بتفاصيل ما حدث لها وأشقائها في منزل عمها .

وقرر المستشار خالد عبد الشكور المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية أحالت المتهمون " جملات . م . ي " و أبنائها " محمد و أدهم و كريم " محبوسون و زوجها " رمضان . هارب ، إلى محكمة الجنايات ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع وأخرى طفلة " ملك " شقيقة المجني عليه بأنهم قتلوا الطفلة " شيماء . خ . ع " عمدا مع سبق الإصرار فبيتوا النية واعدوا مخططا شيطانيا استهلوه بان أوعزوا إلى الطفلة شقيقة المجني عليها عقب إتمامهم الجريمة بالا ملجأ من الخلاص إلا مقارفة جرمهم وقتلها لشقيقتها خنقا.

جريمة اسيوط

وقيام المتهمون جميعا باحتجاز الطفلة المجني عليها مدة تزيد عن عام بدون أمر احد الحكام المختصين بان قاموا باقتيادها عنوة إلى غرفة خالية من المنافذ وانقض عليها المتهم الخامس مكبلا قدميها بسلسلة حديدية في أسطوانة بوتاجاز ليشل حركتها وانتهكوا أدميتها وعذبوها بدنيا ونفسيا حالقين شعر رأسها مانعين عنها المأكل والمشرب فخارت قوتها وضعف بنيانها .

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع تهمة احتجاز الطفلة " ملك "لمدة تقارب الـ 15 يوما بان قاموا باقتيادها عنوة إلى الغرفة رفقة شقيقتها المجني عليها وانتهكوا أدميتها وعذبوها بدنيا ونفسيا مانعين عنها المأكل والمشرب قاصدين من ذلك دفعها إلى ارتكاب قتل شقيقتها حتى ظنت إلا ملجأ من الحرية والخلاص إلا بعد الرضوخ لمطلبهم .