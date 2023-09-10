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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب بوتين يتصدر الانتخابات الروسية في زابوريجيا ودونيتسك ولوجانسك وخيرسون

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الأحد، أن حزب روسيا الموحدة، الذي يدعم بقوة الرئيس فلاديمير بوتين، يتصدر الانتخابات المحلية في المناطق الـ4 التي ضمتها موسكو العام الماضي “زابوريجيا ودونيتسك ولوجانسك وخيرسون”.

وتُظهر البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمفوضية أن الناخبين في المناطق الشرقية والجنوبية التي مزقتها الحرب دعموا حزب “روسيا الموحدة”، مع استمرار فرز الأصوات في الاقتراع.

وفي وقت سابق، اعترف مسؤول معين من قبل روسيا في أوكرانيا بأن قوات موسكو قد انسحبت من مدينة روبوتين الأوكرانية، بعد أكثر من أسبوع من إعلان كييف استعادتها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال يفجيني باليتسكي، المسؤول الأعلى الذي عينته موسكو في منطقة زابوريجيا، في مقابلة تلفزيونية إن الجيش الروسي قد انسحب لما أسماه "أسباب تكتيكية".

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ونقلت وكالة الأنباء RBC عن باليتسكي قوله: "تخلى الجيش الروسي - تخلى عنها تكتيكيا - عن هذه المقاطعة لأن البقاء على سطح مكشوف عندما لا تكون هناك طريقة للحفر بالكامل ... ليس منطقيا بشكل عام.. لذلك انتقل الجيش الروسي إلى التلال".

موسكو بوتين زابوريجيا دونيتسك لوجانسك خيرسون روسيا أوكرانيا

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