أسطولها بـ21 مليون دولار.. رائدة أعمال تدفع مبلغا طائلا لتحويل طائرتها للون الأسود

لفتت رائدة الأعمال وخبيرة الطيران، ساندرا كورينا كينزل، المقيمة بين النمسا وهولندا، الأنظار بعد تباهيها بأسطول طائراتها البالغ قيمته21 مليون دولار.

وقالت رائدة الأعمال الأجنبية أثناء حديثها لأحد المغامرين على موقع “يويتوب” إنها انفقت مبلغا طائلا قدره 5.5 مليون دولار من أجل تجديد طائرتها الجديدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، فقد كلفت عملية طلاء طائرة “كينزل” باللون الأسود غير اللامع 500 ألف دولار إضافين، كما لفتت إلى أنه كان من ضمن تجديدتها على الطائرة لتصبح باللون الأسود استخدامها مقاعد قماشية بدلا من الجليدية القديمة وكذلك رخام أسود لسطح المطبخ مستورد من إيطاليا.

ائدة الأعمال وخبيرة الطيران، ساندرا كورينا كينزل

لامبورجيني الطائرات الخاصة

وتظهر لقطات مقطع الفيديو أن جميع التركيبات والتجهيزات في الطائرة سوداء بالكامل، مع بعض ظلال اللون الرمادي بين كل مسافة وأخرى، لافتة: “أشعر الآن أن طائرتي وكأنها "لامبورجيني الطائرات الخاصة"بفضل تشطيبها الفاخر والأنيق.

ولفتت إلى أنها اختارت من أجل عميلة التجديد طائرة من طراز جلف ستريم G450 لأنها الأفضل من حيث الحجم والمدى حيث يبلغ عمر الطائرة حوالي 11 عاما، ويباع طراز 2012 بأقل من 16 مليون دولار في سوق السلع المستعملة.