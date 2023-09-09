عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

عمرو صبحي - خبير
عمرو صبحي - خبير الطيران والملاحة الجوية

تتمتع شبكة الهاتف المحمول 5G أو الجيل الخامس بالقدرة العالية لربط المستخدمين بشكل فعال في نقل المعلومات وخدمات الاتصالات، بما في ذلك الأجهزة والآلات. مما لا شك فيه تزايد انتشار تقنية 5G تدريجيًا في جميع أنحاء العالم. 

ومن ناحية أخرى ستعمل تقنية 5G على زيادة سرعة نقل البيانات بشكل كبير وتحسين عرض النطاق الترددي عبر تقنية الجيل الرابع أو تقنية 4G، وهو ما يدعم بدوره مساندة قطاع الطيران المدني للمتغيرات المتوقعة التي تواجه ازدهار صناعة النقل الجوي وتحسين تجربة السفر حول العالم.

وقد تكون هذه من بعض الدروس المستفادة من تاثير جائحة كورونا في الأعوام السابقه علي حركة النقل الجوي.

تشير تقنية 5G في مجال الطيران إلى شبكة الجيل الخامس المستخدمة في العمليات الفعالة للطائرات والمطارات، كما يتيح اعتماد تقنية 5G في صناعة الطيران تحسين الاتصالات للطائرات وأبراج المراقبة وتقليل وقت النقل أو الربط واستخدام الاتصالات بمختلف انواعها، فهي تقدم حلا في نقل المعلومات في الوقت الفعلي وتحسين عمليات المطار وكذلك تشغيل الطائرات مع تحسين الراحة والفعالية للمسافر في تلقي خدمات السفر . 

يعد التركيز على نشر 5G والمبادرات الحكومية ودعم تطوير البنية التحتية القائمة على 5G والتقدم التكنولوجي لتحسين أداء شبكات الانترنت واستخدام  الذكاء الاصطناعي لتحسين راحة السفر الجوي من العوامل الدافعة الرئيسية لـلدخول الفعال والتنافسي في سوق الطيران.

من المتوقع أن تؤدي عوامل مثل زيادة الحركة الجوية وزياده أعداد المسافرين نظرا لتوقعات زيادة الطلب على السفر واستخدام شركات الطيران والمبادرات الحكومية لدعم تطوير 5G إلى دفع نمو نشاط 5G في سوق الطيران. 

ومع ذلك، فإن ارتفاع تكلفة البنية التحتية المرتبطة بنشر تقنية 5G يعيق نمو السوق، على العكس من ذلك، من المتوقع أن توفر العقود والاتفاقيات المبرمة مع رواد صناعة النقل الجوي، والتطورات المستمرة في شبكة 5G قد تعطي فرص نمو مربحة لرواد تلك الصناعة.

وعلي النقيض، فإن مقدمي خدمات الملاحة الجوية يجدون تاثيرًا بالسلب لاستخدام تلك الشبكة 
على سبيل المثال، في معظم أسطول الطائرات وطائراتها الحديثة، تعد أجهزة تحديد الارتفاع الرادارية ضرورية لأنظمة تجنب التضاريس، وبالتالي تعكس أجهزة تحديد الارتفاع الرادارية إشارة من الأرض لقياس المسافة من التضاريس.

وتعمل أدوات الطائرات الحيوية هذه في نطاق من 4.2 إلى 44 جيجا هرتز، بالإضافة إلى تردد 5G أو تكون الإشارات في نطاق طول موجي مماثل تستخدمه أجهزة قياس الارتفاع، وقد يتسبب ذلك في تداخلات مع نفس تردد الرادار المستخدم في مقياس الارتفاع الراداري ويعطي أخطاء فادحة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل لاعب منتخب مصر للمستشفى بعد انتهاء مباراة إثيوبيا

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

الثلاثة ولعوا في الشقة بالراجل ومراته.. جريمة مروعة بإمبابة | والسبب مثير

تغير مفاجئ بداية من غد.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

ترشيحاتنا

معركة وتبادل إطلاق نار.. ضبط 4 عناصر شديدة الخطورة بأسيوط

قرار عاجل.. إزالة مخالفات البناء في هذه المناطق

الاقتصاد الاستهلاكي: تأثيراته على الاقتصاد والبيئة

من إهانة الزي الفرعوني إلى فيديوهات مخلة| حكاية سلمى الشيمي تنتهي خلف القضبان|تفاصيل

الشباب اكثر عرضة لأمراض القلب في هذه الحالة.. حسام موافي يوضح

معظمهم نساء وأطفال.. مسلّحون ينهون حياة 18 شخصًا في الكونغو الديمقراطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وباروكة.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بلوك باربي

بعد الهجوم عليها بسبب الحجاب.. شاهد إطلالات نسرين أمين بدونه

ياسمين عز تجذب الأنظار بفستان أسود حرير

بعد حل الخلاف بينهما.. صور طليقة حسن شاكوش قبل وبعد الشهرة

فيديو

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

ظهور سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الهارب في هذا البلد/فيديو جراف

تصريح مستفز.. الحجاب والأخلاق يضعان الفنانة نسرين أمين في مرمى النقد

صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ