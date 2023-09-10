إلقاء صور مرتضى منصور على الأرض بعد إزالتها من لوحة رؤساء الزمالك التاريخيين

تحطمت صور مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، داخل النادي، وذلك في أثناء اليوم الأخير من الترشح للانتخابات المقبلة.

ونشر الإعلامي إسلام صادق، صورة لتحطم صورة مرتضى منصور، وعلق عليها: "تحطيم لوحة رؤوساء الزمالك التاريخيين، وإزالة صور مرتضى منصور وإلقائها على الأرض.

وفي سياق آخر، قال الناقد الرياضي، أحمد جلال، إن انتخابات رئاسة نادي الزمالك شبه محسومة لصالح حسين لبيب؛ إذا لم يترشح مرتضى منصور اليوم.

وأوضح الناقد الرياضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، أنه حتى الوقت الحالي، لم يتأكد ترشح مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك.

وأضاف الناقد الرياضي: "عادة مرتضى منصور يترشح لانتخابات نادي الزمالك في آخر يوم.. واليوم السبت، هو آخر يوم".

وأشار أحمد جلال، إلى أن تحالف حسين لبيب، وأحمد سليمان، يفسر أن الأول سيصبح رئيسا، والثاني عضوا، وهشام نصر نائبا للرئيس.