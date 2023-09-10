ميدفيديف يوجه رسالة عاجلة بشأن انتهاء الانتخابات الروسية في المناطق الجديدة

قال دميتري ميدفيديف، زعيم حزب روسيا المتحدة الحاكم ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، يوم الأحد، إن حزب روسيا الموحدة الحاكم يقدر بشكل خاص الأصوات التي تم الإدلاء بها لصالحه في المناطق الجديدة في روسيا، خاصة وأن المشاركة في التصويت هناك تطلبت شجاعة مدنية.

وأضاف مدفيديف: "نحن نقدر أصوات جميع الناخبين، ولكن ربما تكون أصوات الأشخاص الذين يعيشون في مناطقنا الجديدة، الذين يعيشون في دونباس، ذات أهمية مطلقة بالنسبة لحزبنا".

وتابع ميدفيديف: "هذا ليس مجرد تفويض بالثقة، وهذا ليس مجرد نتيجة للعمل الجيد في برنامج جيد، ويعد هذا عملاً من أعمال الشجاعة المدنية بالفعل ويجب على حزبنا أن يتعامل معه بهذه الطريقة."

وشكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي جميع الذين شاركوا في الانتخابات في المناطق الجديدة وأدلوا بأصواتهم ليس فقط لروسيا الموحدة ولكن لأي حزب".

وأوضح ميدفيديف: "لأنه في هذه الحالة هذه حقيقة أخرى للتصويت لكونك جزءًا من دولة كبيرة".

وأجريت انتخابات يوم التصويت الواحد في جميع أنحاء روسيا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر.

وشاركت جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيا وخيرسون لأول مرة.