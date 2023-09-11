فتح باب التقدم للعمل بالحصة في المدارس| اعرف القواعد والمؤهلات والأوراق المطلوبة

أعلنت مديريات التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم لـ العمل بالحصة في المدارس ، بناءا على الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2021 الصادر من وزير التربية والتعليم لسد العجز في المدارس في العام الدراسي الجديد.

قواعد الترشيح والمفاضلة

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن قواعد الترشيح والمفاضلة بين الخريجين الراغبين في العمل بالحصة في المدارس تتمثل في :

- الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة ( امتياز - جيد جدا - جيد - مقبول ) ويكون الترتيب بالنسبة المئوية داخل الترتيب الواحد

-الأعلى مؤهلا (الماجستير - الدكتوراه)

- الاكثر في مدة الخبرة : المدة التي قضاها المرشح بالتعاقد مع المديرية لشغل وظائف التدريس

-الأقدم تخرجا

-الأكبر سنا

المؤهلات المطلوبة في المرشحين للعمل بالحصة في المدارس (مدرس فصل ابتدائي) تتمثل في :

- كليات التربية تعليم ابتدائي وتعليم أساسي والنوعية شعبة معلم فصل

- كليات التربية تخصصات لغة عربية وعلوم ودراسات اجتماعية ورياضيات

- كليات دار العلوم + دبلوم عام في التربية

- كليات الاداب + دبلوم عام ف يالتربية تخصص لغة عربية (جغرافيا - تاريخ)

-كليات الألسن تخصص لغة عربية + دبلوم عام في التربية

- كليات العلوم تخصص (فيزياء - كيمياء - جيولوجيا وعلوم بيئية) + دبلوم عام في التربية

- ليسانس الدراسات العربية والإسلامية لغة عربية + دبلوم عام في التربية

- ليسانس اللغة العربية والعلوم الانسانية + دبوم عام في التربية

أما عن المؤهلات المطلوبة للعمل بنظام الحصة (مدرس رياضيات) تتمثل في :

- كليات التربية شعبة تعليم اساسي رياضيات

-كليات التربية شعبة رياضيات

-كليات العلوم رياضيات + دبلوم عام في التربية

الأوراق المطلوبة من المرشحين للعمل بالحصة في المدارس تتمثل في :

- طلب باسم مدير عام الادارة التعليمية

- اصل شهادة المؤهل الدراسي للاطلاع وعدد 4 صور منه

- تقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في اعمال التدريس

- عدد 4 صور لباقة الرقم القومي سارية

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث

- عدد 4 صور شهادة الميلاد

- 1 دوسيه بلاستيك موضوع به جميع المستندات

- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين او التعاقد على الموازمة العامة للدولة

وأكدت مديريات التربية والتعليم أن اجراءات تقدم المرشحين للعمل بالحصة في المدارس تبدأ من غد الاثنين 11 سبتمبر 2023 حتى الاحد 24 سبتمبر 2023