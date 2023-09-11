سيفا محطة مهمة ووش الخير عليا.. تعليق داليا شوقي عن يسرا

علقت الفنانة داليا شوقي، عن مشاركتها بمسلسل أحلام سعيدة مع الفنانة يسرا، قائلة: "كان محطة مهمة بحياتي و مشاركتي مع سيفا كان وش الخير".

وأضافت "شوقي"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة سي بي سي، أن يسرا كانت مشجعة دائمة و سعيدة بها هي و الفنان أدم الشرقاوي بفيلمهما الأخير "5 جولات" و هو أول فيلم كبطولة مطلقة.

يسرا مفيش زيها

نوهت، " يسرا مفيش زيها"، لافتة إلى أن يسرا كانت تروي دائما لهم أن التصوير و اللوكيشن حاليا أصبح أسهل من زمان، و تنصحهم بتقدير اللحظات الذين يعيشونها و تجمعهم دائما على الأكل.