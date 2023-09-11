أرجوكم أعيدوا النظر.. أحمد مجاهد يهاجم اتحاد الكرة بسبب الحكام

علق المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق في اتحاد الكرة ، على تقسيم الحكام الذى تم الإعلان عنه في الساعات الأخيرة.

وسادت حالة من الغضب بين صفوف حكام الدوري الممتاز ، بعد الإعلان عن تقسيم قضاة الملاعب الي فئات مطالبين اتحاد الكرة بإلغاءه.

وقال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أحاول كثيرا عدم التعليق على أمور اتحاد الكرة سواء منتخبات او تعيينات او مسابقات او عقود .

وأضاف: لكن لدى تحفظ شديد على تقسيم الحكام المعلن من جانب اتحاد الكرة وارى انه فيه ظلم للكثير من الكفاءات التي تم تخطيها كما انه فيه وأد للطموح ولروح المنافسة أرجوكم أعيدوا النظر.



اتحاد الكرة يتحدى حكام الدوري

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي، قائمة حكام التصنيف الأول، والذين سيتم الاستعانة بهم في إدارة مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قوائم الحكام التي أصدرها اتحاد الكرة، قائمة مخصصة لحكام الساحة ضمت 36 حكما، منهم 7 حكام دوليين، إلى جانب بعض الأسماء التي تم ضمها لحين اجتيازهم الاختبار البدني مثل، محمود عاشور ووليد عبد الرازق وخالد جمال الغندور والسيد شعبان، ومحمد الحنفي ومحمد الصباحي ونادر قمر الدولة.

كما أصدر اتحاد الكرة قائمة مخصصة للحكام المساعدين، ضمت 52 مساعدا، فيما رهنت لجنة الحكام استمرار بعض هؤلاء الحكام ضمن القائمة باجتيازهم الاختبار البدني، بعدما رسبوا في الاختبار الأول.

كذلك أصدر اتحاد الكرة قائمة ضمت حكام الفيديو المقرر الاستعانة بهم في إدارة مباريات الدوري الممتاز بالموسم الجديد، وضمت تلك القائمة 38 حكما من الحاصلين على رخصة الـ VAR.