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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إحنا مش جايين نشحت| مرشحو انتخابات الزمالك يرفعون راية التحدي: فرع للنادي في غزة

حسين لبيب وأحمد سليمان
حسين لبيب وأحمد سليمان

اغلقت اللجنة المشرفة علي انتخابات نادي الزمالك، باب الترشيح أمام المرشحين فى الانتخابات المقرر اجراؤها خلال شهر اكتوبر المقبل. 


ويتنافس على منصب رئيس نادي الزمالك خمسة مرشحين فيما يتباري ثلاثة مرشحين على منصب نائب الرئيس. 

وتقدم 50 مرشحا على مختلف المقاعد في انتخابات نادي الزمالك المقرر اجراؤها خلال شهر اكتوبر القادم. 

وشهدت الساعات الماضية تصريحات ووعود من جانب مرشحي انتخابات نادي الزمالك للخروج من النفق المظلم. 

صدى البلد يستعرض أبرز الوعود والتصريحات الخاصة بالمرشحين البارزين في انتخابات نادي الزمالك. 

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احنا مش جايين نشحت 

 

علق فاروق جعفر بعد التقدم بأوراق ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية على القوائم التوافقية وقال: يعني إيه توافقية! ومين اللي عايزها! الجمعية العمومية اللي قالت يعني! إحنا مش عايزين تجريح أو كلام، أي حد يكسب كله في صالح النادي وده الأهم. 

تابع: إحنا في النهاية صحاب وأخوات وحبايب واللي يكسب يكسب الجمعية العمومية تقول رأيها ومن سنه 91 لحد دلوقتي ممسكشي الزمالك لاعب كرة قدم من ايام نور الدالي

أضاف: لكن انا قولت لازم رئيس نادي الزمالك يكون رياضي مش شرط لاعب كرة عادي، ولكن كرة القدم محتاجه تاخد فرصتها

وعن أول قرار سوف يتخذه حال الفوز بمنصب رئيس نادي الزمالك قال : قرارات ايه، إحنا مش جايين ننتقم، جايين نشتغل وانا معايا قائمة وهعلن عنها خلال 4 أو 5 أيام

ووجه فاروق جعفر رسالة إلى جماهير الزمالك وقال: 
جماهير نادي الزمالك محترمة وبتحب فريقها وكان ليها دور كبير في فوز الزمالك بالدوري وكأس مصر وباذن الله نعمل لصحالهم
وقال أيضا: 
أنا عايز  اسال سؤال هما رجال الاعمال هيعملوا ايه يعني؟ لا إحنا أبناء نادي الزمالك جايين نشتغل في كل الألعاب مش جايين نشحت .. رجل الأعمال لو اداك مرة مش هيديك تاني !

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جايين نخدم الزمالك 

 

قال ‏أحمد سليمان بعد التقدم بأوراق ترشحه لإنتخابات نادي الزمالك مع قائمة حسين لبيب:

الحمدلله إننا قدرنا نتفق على قائمة موحدة مع كابتن حسين لبيب وكل ده من أجل خدمة النادي معملتش أي حركات ولا حاجة وكل المرشحين النهاردة جايين يخدموا نادي الزمالك. 

أسهب قائلا: أنا على تواصل دائم مع حسين لبيب من فترة طويلة وشوفنا إن ده الأفضل للزمالك وكنت سعيد إمبارح بشعور وردود أفعال جماهير نادي الزمالك على القائمة التوافقية

وتابع: إحنا لا خدنا بطوله ولا عملنا حاجة، لكن الجماهير حست إن الناس قلبها على النادي وعايزة تخدمه وهنقاتل لو نجحنا علشان نادي الزمالك ونرجعه أفضل من الأول، ولو ربنا موقفناش ونجحنا هندعم اللي جاي ونقف وراه. 

واختتم حديثه قائلا: عندنا جمعية عمومية محترمه وأنا بقولهم إحنا كقائمة هنطمنكم عن برنامجنا وخططنا للزمالك الفترة المقبلة وباذن الله نقدر نساعدهم وننهض بالنادي. 

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فرع الزمالك فى غزة

 

قال عمر هريدي بعد ترشحه لرئاسة الزمالك: أعد الجماهير بالعودة لمنصات التتويج فى البطولات المحلية والقارية.

أضاف عمر هريدى: حال الفوز بمنصب رئاسة نادي الزمالك سوف نعمل على إنشاء فرع للنادي في غزة. 

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العمومية هتختار الأصلح

 

قال هشام نصر المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية: 

هاني العتال لاعب كره يد وصديق شخصي ليا ومعرفه من زمان وبنتنافس بشرف وكل واحد هيقدم رؤيته والجمعية العمومية هتختار الأصلح وكلنا هنخدم الزمالك. 

تابع: أمر جيد تبرع هاني العتال لحل أزمة فريق اليد وكل واحد يدلو بدلوه وكله في صالح الزمالك وفيه محاولات مستمره وحزين بالفكر اللي بتدار بين مشكله الزمالك مع اتحاد اليد. 

واصل: دور الاتحادات مساعدة الاندية مش أدور إزاي أصعب الموضوع عليهم واضمن حقك بانك تطلع قرار بتقسيط المديونيات لكل للانديه وخاصة أن الزمالك اكبر مورد للمنتخبات في كل الأعمار وعنده مشكله وبدل ما تساعده بتقف ضده، عايزه يسرح الفرق !!

واختتم حديثه قائلا: اتحاد اليد اغنى اتحاد في مصر معاهم 120 مليون جنيه، الزمالك في أزمة ولا هنلغي كره اليد في الزمالك.

الزمالك فاروق جعفر احمد سليمان حسين لبيب عمر هريدي

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