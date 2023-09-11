يواجه فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الإثنين، في مباراة ودية عند تمام الساعة الخامسة، في ختام معسكر الفريق المقام بمصر الجديدة.

سيراميكا كليوباترا يواجه الزمالك وديًا اليوم

ويأتي ذلك ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لاستغلال المباراة في تجهيز جميع اللاعبين في الفترة الحالية استعدادا للمباراة المقبلة أمام بطل جيبوتي، لاسيما وأن لقاء اليوم بمثابة البروفة الأخيرة للأبيض قبل السفر إلى تنزانيا لخوض لقاء أرتا سولار.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس، باستاد الكلية الحربية، ضمن الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.