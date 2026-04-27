انتخاب أبو العلا رئيسًا للحزب العربي الديمقراطي الناصري لدورة جديدة

أعلنت لجنة الأحزاب السياسية اعتمادها قرارات المؤتمر العام للحزب العربي الديمقراطي الناصري، الذي انعقد في 6 مارس 2026، وذلك عقب مراجعة كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية الخاصة بأعمال المؤتمر.



وتضمن قرار اللجنة اعتماد نتيجة انتخاب النائب الأستاذ الدكتور محمد أبو العلا، عضو مجلس الشيوخ، رئيسًا للحزب العربي الديمقراطي الناصري لدورة جديدة، في ضوء ما أسفر عنه المؤتمر العام، واستمرارًا لثقة أعضاء الحزب وقواعده في قيادته وقدرته على مواصلة مسيرة العمل السياسي والحزبي.



كما شمل القرار اعتماد انتخاب الدكتور عمرو رضوان نائبًا أول لرئيس الحزب، بما يعزز من كفاءة الأداء التنظيمي ويدعم جهود الحزب في المرحلة المقبلة.



ويأتي هذا الاعتماد ليؤكد استقرار الأوضاع التنظيمية داخل الحزب العربي الديمقراطي الناصري، واستكمال هياكله القيادية وفق الأطر القانونية، بما يدعم دوره في الحياة السياسية المصرية، وتبني قضايا المواطنين، والتعبير عن تطلعاتهم في إطار من الالتزام بالدستور والقانون.