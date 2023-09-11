خلال ساعات .. الزمالك يعلن عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات

أعلن اللاعب أحمد حسن عن إعلان اللجنة المؤقتة للزمالك خلال ساعات عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات بعد مراجعة كافة الأوراق للمرشحين سواء بالقبول أو الرفض عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"اللجنة المؤقتة للزمالك تعلن خلال ساعات عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات بعد مراجعة كافة الأوراق للمرشحين سواء بالقبول أو الرفض".

اغلقت اللجنة المشرفة علي انتخابات نادي الزمالك باب الترشيح أمام المرشحين فى الانتخابات المقرر اجراؤها خلال شهر اكتوبر المقبل.



ويتنافس على منصب رئيس نادي الزمالك خمسة مرشحين فيما يتباري ثلاثة مرشحين على منصب نائب الرئيس.

وتقدم 50 مرشحا على مختلف المقاعد في انتخابات نادي الزمالك المقرر اجراؤها خلال شهر اكتوبر القادم.

ويواجه مجلس إدارة نادي الزمالك القادم العديد من التحديات بعد اختياره من جانب الجمعية العمومية عبر الانتخابات القادمة.