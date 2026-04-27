أحمد شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي : النجوم لا تصنع فريقًا

علق الإعلامي احمد شوبير علي خسارة القاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير فى تصريحات تلفزيونية "سياسة تكديس النجوم واللعب على الأسماء فقط لا غير كارثة، اللاعب بجهده وعطاءه في الملعب، النهاردة بنتفرج مفيش حتى إبداع فردي وقت ما الفريق واقع! الأهلي ملعبش غير أول ربع ساعة بعد كده مفيش! وللمرة التانية الأهلي بيكون سبب في فوقان بيراميدز واستمرار يورشيتش، الموسم ده انتهى كده وحتى المشاركة في دوري أبطال أفريقيا أصبحت بعيد"

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.