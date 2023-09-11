فريق من مركز بحوث الصحراء يدرس احتياجات المواطنين بقرى مركز نخل

كلف الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء فريق بحثي من المركز للقيام بزيارة ميدانية إلى مركز نخل محافظة شمال سيناء ، وذلك ضمن أنشطة البرنامج البحثي " دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة" ، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنميةالزراعية في سيناء ودمج أبنائها في تلك التنمية ، ورعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز بحوث الصحراء بالتنمية الزراعية في سيناء ، والعمل على التلاحم بين التنمية الزراعية المستدامة وبين تنمية العنصر البشري لخدمة هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.

وأكد زغلول، أن الوفد يزور القرى والتجمعات البدوية بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء لتوسيع نطاق الإستفادة المجتمعية من أنشطة وخدمات الوزارة والمركز ، وتنمية وتطوير الأنشطة الزراعية القائمة، وإيجاد فرص عمل للشباب والمرأة البدوية.

وأوضح الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج ، أن الزيارة تهدف إلى التعرف على إحتياجات المجتمع البدوي من المشروعات والأنشطة الزراعية بتلك المنطقة، الى جانب وضع خطة عمل تعتمد على مشاركة المستفيدين منها عند عمليات التخطيط والتنفيذ لضمان إستدامتها والمحافظة عليها.



الفريق البحثي:

والتقى الفريق البحثي المشارك في الزيارة عدد من القيادات التنفيذية، وشيوخ وعواقل القبائل بمركز ومدينة نخل .

حيث تم عقد حلقات نقاشية مع فئات المجتمع المحلي ( الزراع، الشباب، المرأة) تم خلالها التعريف بالبرنامج وأهدافه، وبحث سبل تنفيذ الأنشطة البحثية والتطبيقية وفقا لإحتياجات تلك الفئات بالمنطقة .