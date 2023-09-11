نتنياهو يبحث طرح خطة جديدة بشأن التعديلات القضائية

قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح الاثنين، إن نتنياهو أجرى في الأيام الأخيرة سلسلة من الاجتماعات، لطرح خطة جديدة بشأن التعديلات القضائية واقتراح تسوية عامة حول لجنة اختيار القضاة.

وذكرت الإذاعة في تقرير، أن الاجتماعات شملت وزراء في حكومة نتنياهو بالإضافة إلى رئيس حزب شاس أرييه درعي.

وأشارت إلى أن "اجتماعات نتنياهو تهدف إلى بحث إمكانية الإعلان قريبا عن إجراءات تشريعية مجددة بشأن قانون إلغاء حجة المعقولية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، لتجنب صدور قرار عن المحكمة يقضي بإلغائه، ولتجنب أزمة دستورية في البلاد قد تطيح بحكومته، والعودة إلى انتخابات جديدة".

ومن المقرر الثلاثاء، أن تبدأ محكمة العدل العليا الإسرائيلية، النظر في الالتماسات المقدمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية.