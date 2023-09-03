عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار التظاهرات في إسرائيل ضد التعديلات القضائية ‎

أرشيفية
أرشيفية

تجددت المظاهرات الاحتجاجية في إسرائيل، السبت، ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وخطة التعديلات القضائية، وذلك للأسبوع الـ35 على التوالي.

ووفقا لبيانات المعارضة الإسرائيلية، فإن أكثر من 100 ألف متظاهر شاركوا في احتجاجات اليوم، موزعين على عدة مواقع في البلاد، بينها المظاهرة الرئيسية  في شارع "كابلان" وسط تل أبيب، كما نظم المحتجون تظاهرات في حيفا والقدس وبئر السبع، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية عند مفارق الطرق الرئيسية والفرعية في عدة مواقع من أنحاء البلاد.

وقال قادة الاحتجاجات في خطابات خلال المظاهرات إن "ديمقراطيتنا تتعرض لهجوم خطير من قبل حكومة دمار البيت، سيما وأن التصريحات الصادرة عن الائتلاف الحكومي ضد الجيش والشاباك والموساد والأجهزة الأمنية في الأسابيع الأخيرة تظهر مدى قوة التهديد على إسرائيل".

وشددوا على أن الاحتجاج في الشارع الإسرائيلي يجب أن يستمر.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أغلقت العديد من الشوارع الرئيسة والفرعية المؤدية إلى نقاط التظاهرات في تل أبيب وحيفا؛ لتأمين المظاهرات.

وتشهد إسرائيل مظاهرات واحتجاجات حاشدة ومتواصلة منذ إعلان الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو عن خطة للتعديلات القضائية، والحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، ورفضت المعارضة الإسرائيلية خطة الحكومة، ودعت إلى مظاهرات واحتجاجات استمرت حتى الآن، منذ ما يقارب 8 أشهر.

نتنياهو إسرائيل مظاهرات إسرائيل احتجاجات إسرائيل بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

تبدأ بكرة لـ15 يوم قدّام | هدية من البنوك بمصر لجميع العملاء

موضوعات متعلقة

الأولى منذ 5 أشهر.. نتنياهو يبدأ زيارة دبلوماسية إلى قبرص غدا

إسرائيل تشتعل.. نتنياهو يأمر بإرسال قوات ضخمة إلى تل أبيب

تصاعد الخلاف بين مكتبي نتنياهو وبن جفير حول زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين

ترشيحاتنا

عملات وهواتف.. تحرير 22 محضرا جمركيا لمسافرين في مطار القاهرة

هل يوجد جزء ثاني من سـ.فاح الجيزة؟.. مؤلفه يفجر مفاجأة بالحلقات المقبلة

قرار عاجل من فيتوريا بسبب مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي

العراق .. ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث كركوك إلى 3 أشخاص

الآن.. فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الجدد في تنسيق الأزهر 2023

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 3-9-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بجمالها

ابنه خطبله ملكة جمال| من هي زوجة محمد الفايد الثانية؟.. شاهد

ورود حمراء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري | شاهد

فيديو

أمريكي يشهر إسلامه بسبب فتاة مصرية.. ما القصة؟| «فيديوجراف»

رئيس شباب النواب: خطوات جادة لإقامة مباريات المصري على ملعب هيئة قناة السويس

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ