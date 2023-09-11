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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشاشة كبيرة.. Fire-Boltt تطلق ساعة ذكية اقتصادية جديدة

Fire-Boltt Crusader
Fire-Boltt Crusader

كشفت شركة صناعة الساعات الذكية الهندية Fire-Boltt  عن ساعتها  الجديدة Fire-Boltt Crusader في سوقها المحلي، والتي تتميز بتصميم متين، مع خاصية اتصال البلوتوث، مع شاشة عرض مقاس 1.43 بوصة.

المواصفات الكاملة لـ Fire-Boltt Crusader

ووفقا لتقرير موقع gizmochina يأتي إصدار  Crusader  في أعقاب إعلان Fire-Boltt عن ساعة Encore الذكية، وتحتوي Crusader على زرين دائريين وزرين ضغط وتصميم متين يضفي عليها مزيد من الأناقة، كل ذلك مع لوحة AMOLED مقاس 1.43 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل.

ويساعد الميكروفون ومكبر الصوت المدمجان على توفير وضوح ونقاء في الصوت أثناء الاتصال عبر البلوتوث، ويدعم النموذج أيضًا مساعدًا صوتيًا.

Fire-Boltt Crusader

كما تشمل العديد من الميزات المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية ضمن Fire-Boltt Health Suite في إصدار ساعة Crusader، وهذه الميزات تجعل Fire-Boltt Crusader رفيقًا مهمًا للتدريبات الفعالة، كما أنها أداة جيدة لمراقبة حالتك الصحية بشكل عام وهي رفيق مثالي لمن يريد أن يهتم بلياقته البدنية بشكل عام.

 وتتضمن أدوات الصحة واللياقة البدنية في Crusader مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع نسبة تشبع الأكسوجين في الدم SpO2 وتتبع مراحل النوم مما يجعلك أكثر دراية بأوقات نومك وبالتالي القدرة على تنظيمها بشكل أكثر فعالية.

وتحتوي الساعة الذكية على أوضاع رياضية متعددة وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويمكن للمستخدم تخصيص الجهاز بوجوه ساعة متعددة، لتلائم لون ملابسك أو حالتك النفسية والمزاجية.

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وبصرف النظر عن الاتصال عبر البلوتوث، يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى سجل المكالمات ولوحة الاتصال السريع ومزامنة جهات الاتصال. تحزيم ساعة Fire-Boltt Crusader بطارية بسعة 400 مللي أمبير في الساعة. هناك ثلاثة خيارات للألوان وهي الأخضر والبرتقالي والأسود للساعة الذكية Crusader.

سعر Fire-Boltt Crusader يبلغ 2499 روبية (ما يعادل 30 دولارًا) ومتاحة للشراء من موقع Fire-Boltt.

ومن المتوقع أن تبدأ منصات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء شبه القارة الهندية في بيع ساعة Crusader الذكية لاحقًا، ومع ذلك، لا توجد تفاصيل رسمية حتى الآن حول مدى توفر Fire-Boltt Crusader في الأسواق الخارجية.

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