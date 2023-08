تدعم 700 وضع رياضي.. boAt تطلق ساعتها الذكية Lunar ORB

طرحت شركة Boat الهندية ساعة ذكية جديدة في سوقها المحلي، يُطلق على النموذج اسم تجاري Lunar ORB، وتأتي الساعة ببعض المواصفات المثيرة للاهتمام والمتميزة، إليك جميع التفاصيل المتعلقة بالجهاز الجديد القابل للارتداء.

مواصفات ساعة boAt Lunar ORB

يتم بيع ساعة boAt Lunar ORB بعدة ألوان، تشمل اللون الأسود والوردي والأخضر والأسود، كما يوجد أيضًا خيار سوار معدني في الإصدار الأسود. سيتم طرح الجهاز القابل للارتداء للبيع على موقع التجارة الرقمية أمازون الهند Amazon India بسعر أولي قدره 2199 روبية هندية، مع بدء المبيعات الفعلية في 28 أغسطس 2023.

boAt Lunar ORB

يصل إطلاق ساعة Lunar ORB الذكية بعد يومين فقط من الكشف عن ساعة Wave Neo Plus الذكية في الهند. يحتوي هذا الطراز الجديد من Boar على شاشة AMOLED مقاس 1.45 بوصة تدعم ميزة عرض الإشعارات بشكل مستمر Always On Display. ولإضفاء لمسة شخصية للمنتج، تقدم الشركة أيضًا وجوه ساعة قابلة للتخصيص حسب ذوقك الشخصي. تدعم الساعة الجديدة مكالمات البلوتوث Bluetooth بفضل الميكروفون المدمج.

تأتي الساعة الرقمية Lunar ORB مدعومة بعدة مستشعرات دقيقة وحساسة لمتابعة حالتك الصحية واللياقة البدنية لمرتدي السوار، من خلال أجهزة الاستشعار تقوم بمراقبة معدل ضربات قلب المستخدمين، وتحديد مستويات تشبع الأكسجين في الدم SpO2، وتتبع الدورة الشهرية، وحتى مراقبة مراحل النوم المختلفة مما يساعدك على إدارة وقتك والتحكم في عدد ساعات نومك.

من ضمن أفضل مميزات الساعة الجديدة هو دعمها لأكثر من 700 نمط و وضع رياضي مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP67. بشحنة واحدة كاملة، يمكن أن تعمل الساعة الذكية لمدة تصل إلى 7 أيام كاملة في الاستخدام العادي والمتوسط.