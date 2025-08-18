ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

تشهد مبيعات السيارات الكهربائية نموًا ملحوظًا على مستوى العالم، رغم العقبات التي تواجهها في الولايات المتحدة الأمريكية مثل الرسوم الجمركية وضعف الحوافز الحكومية والأفكار المسبقة لدى المستهلكين.

نمو عالمي يقوده السوق الصيني

وفقًا لبيانات شركة RHO Motion المتخصصة في أبحاث سلسلة توريد السيارات الكهربائية، ارتفعت المبيعات العالمية بنسبة 27% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي:

تم بيع 10.7 مليون سيارة كهربائية عالميًا.

استحوذت الصين وحدها على 6.5 مليون سيارة مع نمو بنسبة 29%.

أوروبا سجلت نموًا بنسبة 30% بواقع 2.3 مليون سيارة.

بقية الأسواق ارتفعت بنسبة 42% لتصل إلى 0.9 مليون سيارة.

أمريكا الشمالية كانت الأضعف، بنمو 2% فقط مع مبيعات أقل من مليون سيارة.

إشارات تباطؤ السيارات الكهربائية في الصين

رغم تصدرها الأسواق العالمية، شهدت الصين تراجعًا في معدل المبيعات بنسبة 13% بين يونيو ويوليو.

ويثير ذلك تساؤلات حول تأثير برامج الدعم الحكومي على استدامة هذا النمو.

تباين المشهد الأمريكي

في المقابل، تعاني الولايات المتحدة من تباطؤ ملحوظ. وتوضح RHO Motion أن السياسات الحكومية المتقلبة ووفرة المعروض من السيارات تعيق النمو، بينما تتوقع الشركة ارتفاعًا قصير المدى في الطلب قبل الموعد النهائي لإعفاءات ضريبية في سبتمبر، يليه انخفاض محتمل.

الاتجاه العام

رغم التفاوت بين الأسواق، تؤكد البيانات أن المسار العالمي لاعتماد السيارات الكهربائية في 2025 لا يزال تصاعديًا بقوة، مما يشير إلى استمرار التحول التدريجي في صناعة السيارات نحو المستقبل الكهربائي.