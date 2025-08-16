قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فطر يقتنص الذهب.. اكتشاف علمي يغير مستقبل التعدين | تفاصيل مشوقة

أمينة الدسوقي

في اكتشاف فريد قد يفتح آفاق جديدة في قطاع التعدين، توصل فريق من العلماء في غرب أستراليا إلى أن سلالة من الفطر تُعرف باسم Fusarium oxysporum تمتلك قدرة غير مألوفة على امتصاص جزيئات الذهب المذابة من بيئتها المحيطة، وإعادة ترسيبها على هيئة جزيئات صلبة على خيوطها.

ورغم أن الذهب يعد من أكثر المعادن خمولا من الناحية الكيميائية، إلا أن هذا الفطر أظهر قدرة استثنائية على التفاعل معه.

ووفقا للدراسة المنشورة، فإن الفطر لا يكتفي بجمع الذهب، بل يبدو أن وجود المعدن يمنحه دفعة في النمو، حيث لوحظت زيادة في سرعة واتساع انتشاره مقارنة بنظيره غير المتفاعل مع الذهب، ما يشير إلى احتمال وجود منفعة بيولوجية للفطر من هذه العلاقة.

مؤشر بيولوجي للتنقيب

العلماء يدرسون حاليا إمكانية تسخير هذا الفطر كأداة حيوية للتنقيب عن الذهب، إلى جانب الوسائل التقليدية المستخدمة في أستراليا، مثل تحليل أوراق شجر الصمغ ومراقبة تلال النمل الأبيض. 

ويكتسب هذا التوجه أهمية متزايدة في ظل تحذيرات من تراجع محتمل في إنتاج الذهب الأسترالي، ثاني أكبر منتج عالمي، ما لم تُكتشف مصادر جديدة.

بحسب تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، قد يمثل هذا الاكتشاف فرصة استراتيجية لتعزيز عمليات التنقيب وتوسيع قاعدة الاستكشافات، عبر أساليب صديقة للبيئة وأكثر دقة.

كيف يحدث التحويل البيولوجي للذهب؟

يعرف الذهب بمقاومته للتفاعل مع الأوساط البيولوجية، لكن الفطر Fusarium oxysporum يقلب هذه القاعدة، إذ يقوم بامتصاص الذهب المذاب من التربة أو المحيط، ثم يعيد تشكيله على هيئة جزيئات نانوية تتراكم على سطح خيوطه الفطرية. 

وقد تم توثيق هذه الظاهرة باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح، ما أكد وجود جزيئات الذهب بالفعل على الفطر.

الأكثر إثارة للانتباه أن الفطر لا يتضرر من وجود الذهب، بل يستفيد منه في تعزيز نموه، في ظاهرة وصفها العلماء بأنها "ميزة تطورية غير متوقعة"، قد تعكس آلية بيولوجية تساعد الكائن على التكيّف والبقاء في بيئات غنية بالمعادن.

التعدين البيولوجي مستقبل أكثر استدامة

هذا الاكتشاف يُعد خطوة واعدة نحو تطوير ما يُعرف بـ"التعدين البيولوجي" – وهو مجال ناشئ يهدف إلى استخدام الكائنات الحية الدقيقة لاستخراج المعادن الثمينة من الطبيعة بطريقة صديقة للبيئة، بديلاً عن الطرق التقليدية التي تعتمد على الحفر والمعالجات الكيميائية الثقيلة.

ولا تقتصر تطبيقات هذا النهج على الأرض فقط؛ إذ يبحث العلماء في إمكانية استخدام الفطريات مستقبلاً في بعثات الفضاء لاستخراج المعادن من الكويكبات أو الصخور الفضائية، مما قد يقلل الحاجة إلى معدات ضخمة ويخفض التكاليف والآثار البيئية.

تحديات علمية أمام التوسع في الاستخدام

رغم الطموحات الكبيرة، يواجه هذا التوجه عدة تحديات تقنية، أبرزها:

إنتاج الفطر على نطاق صناعي تحديد أفضل الظروف البيئية لنموه وتكاثره بكفاءة.

التحكم في جودة وكميات الذهب المنتج التأكد من إمكانية تجميع جزيئات الذهب النانوية بصورة قابلة للاستخدام التجاري.

التفاعل مع معادن أخرى فهم تأثير البيئة المتعددة المعادن على سلوك الفطر وقدرته على الامتصاص.

قطاع التعدين اكتشاف فريد غرب أستراليا الذهب إنتاج الذهب التحويل البيولوجي للذهب التعدين البيولوجي

