تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين

شهد محيط محكمة جنايات إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الاثنين، تشديدات أمنية مكثفة، وذلك تزامنًا مع انعقاد جلسة محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الطفل ياسين – تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور".

وانتشر عدد كبير من قوات الشرطة حول المحكمة وداخلها لتأمين الجلسة، حيث جرى الدفع بتشكيلات أمنية، مع فرض كردون أمني على بوابات المحكمة ومحيطها لمنع أي تزاحم وضمان سير الجلسة في أجواء هادئة.

وتوافد منذ الساعات الأولى الصباح عدد من الأهالي وأقارب الطفل ياسين، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام والصحافة لمتابعة مجريات القضية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأشهر الماضية.

وتعقد الجلسة اليوم لاستكمال نظر محاكمة المتهم ص. ك. ، 79 عامًا، مراقب مالي ، والمتهم بهتك عرض الطفل ياسين، داخل المدرسة، وسط متابعة دقيقة من النيابة العامة والدفاع.

وأكدت مصادر أمنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تأمين جميع أطراف القضية، وضمان انتظام سير الجلسة دون أي معوقات، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية من جانب الرأي العام.