أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

يعتبر الاستهلاك، أي الفرق بين سعر شراء السيارة وسعر بيعها لاحقًا، من أهم العوامل التي تحدد التكلفة الحقيقية لامتلاك مركبة.

فرغم أن جميع السيارات تفقد قيمتها مع مرور الوقت، إلا أن بعض الفئات – مثل الشاحنات – تظهر أداءً أفضل من غيرها.

دراسة أجرتها شركة iSeeCars عام 2025 أوضحت أن الشاحنات تفقد في المتوسط 40.4% من قيمتها بعد خمس سنوات، وهو معدل أفضل قليلاً من السيارات الهجينة التي تسجل 40.7%.

لكن هذا الرقم يختلف من طراز لآخر وفقًا للعرض والطلب وظروف السوق.

سيارة رام 1500

شاحنة رام 1500 معروفة بأنها من أكثر طرازات نصف الطن راحة بفضل نظام التعليق الخلفي بالنوابض الملفوفة، إضافة إلى قدرتها على سحب 11,580 رطلاً وحمل حمولة 2,300 رطل.

لكن الدراسة أشارت إلى أنها قد تفقد 42.8% من قيمتها خلال خمس سنوات، أي أكثر من متوسط الشاحنات، ما يضعها ضمن الفئة المتوسطة من حيث الاستهلاك.

سيارة GMC Sierra 2500 HD

أما شاحنة سييرا 2500 HD فتجمع بين الفخامة والأداء عبر محركات قوية تشمل V8 بنزين بسعة 6.6 لتر وV8 ديزل توربو بعزم دوران يصل إلى 975 رطل-قدم.

ورغم ذلك، تُظهر بيانات CarEdge أنها قد تخسر حوالي 45% من قيمتها في خمس سنوات، أي ما يعادل نحو 39,650 دولارًا إذا كان سعرها الجديد 87,897 دولارًا.

فورد F-150: الأكثر مبيعًا والأضعف في الاحتفاظ بالقيمة

سلسلة فورد F هي الأشهر والأكثر مبيعًا في أمريكا لعقود، لكن بيانات 2025 تكشف أن طراز F-150 يعاني من أعلى معدل استهلاك بين الشاحنات.

تشير تقديرات CarEdge إلى أن الاستهلاك قد يصل إلى 51% بعد خمس سنوات (أو 43.4% وفق iSeeCars)، ما يعني أن المالك قد يخسر أكثر من 31,000 دولار من قيمة السيارة.

ويرتبط ذلك بفائض المعروض الكبير في السوق، حيث يستغرق بيع F-150 الجديدة في المتوسط 115 يومًا، مع تكدس أكثر من 116 ألف وحدة بالمخزون.

رغم أن الشاحنات تعتبر الخيار الأفضل من حيث الاحتفاظ بالقيمة مقارنة بالفئات الأخرى، إلا أن الفروق بين الطرازات كبيرة.

تقدم رام 1500 توازنًا مقبولًا، بينما سييرا 2500 HD تُكلف كثيرًا عند إعادة البيع، أما فورد F-150 فتظل حالة خاصة حيث يضغط فائض المعروض على قيمتها في سوق المستعمل.