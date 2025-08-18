قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
كيف تصدى القانون لظاهرة الإعلانات العشوائية على المباني؟
اليوم.. مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح
عقاب وحرمان.. سؤال في النواب لتأجيل أي زيادات جديدة في فواتير الكهرباء
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من الناتو
الخارجية الأوكرانية: روسيا تواصل إنهاء حياة المدنيين رغم جهود السلام
زيلينسكي من واشنطن: على روسيا إنهاء الحرب التي بدأتها ويجب إحلال السلام
دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
عزة عاطف

يعتبر الاستهلاك، أي الفرق بين سعر شراء السيارة وسعر بيعها لاحقًا، من أهم العوامل التي تحدد التكلفة الحقيقية لامتلاك مركبة. 

فرغم أن جميع السيارات تفقد قيمتها مع مرور الوقت، إلا أن بعض الفئات – مثل الشاحنات – تظهر أداءً أفضل من غيرها.

دراسة أجرتها شركة iSeeCars عام 2025 أوضحت أن الشاحنات تفقد في المتوسط 40.4% من قيمتها بعد خمس سنوات، وهو معدل أفضل قليلاً من السيارات الهجينة التي تسجل 40.7%. 

لكن هذا الرقم يختلف من طراز لآخر وفقًا للعرض والطلب وظروف السوق.

سيارة رام 1500

شاحنة رام 1500 معروفة بأنها من أكثر طرازات نصف الطن راحة بفضل نظام التعليق الخلفي بالنوابض الملفوفة، إضافة إلى قدرتها على سحب 11,580 رطلاً وحمل حمولة 2,300 رطل.

لكن الدراسة أشارت إلى أنها قد تفقد 42.8% من قيمتها خلال خمس سنوات، أي أكثر من متوسط الشاحنات، ما يضعها ضمن الفئة المتوسطة من حيث الاستهلاك.

سيارة GMC Sierra 2500 HD

أما شاحنة سييرا 2500 HD فتجمع بين الفخامة والأداء عبر محركات قوية تشمل V8 بنزين بسعة 6.6 لتر وV8 ديزل توربو بعزم دوران يصل إلى 975 رطل-قدم.

ورغم ذلك، تُظهر بيانات CarEdge أنها قد تخسر حوالي 45% من قيمتها في خمس سنوات، أي ما يعادل نحو 39,650 دولارًا إذا كان سعرها الجديد 87,897 دولارًا.

فورد F-150: الأكثر مبيعًا والأضعف في الاحتفاظ بالقيمة

سلسلة فورد F هي الأشهر والأكثر مبيعًا في أمريكا لعقود، لكن بيانات 2025 تكشف أن طراز F-150 يعاني من أعلى معدل استهلاك بين الشاحنات.

تشير تقديرات CarEdge إلى أن الاستهلاك قد يصل إلى 51% بعد خمس سنوات (أو 43.4% وفق iSeeCars)، ما يعني أن المالك قد يخسر أكثر من 31,000 دولار من قيمة السيارة.

ويرتبط ذلك بفائض المعروض الكبير في السوق، حيث يستغرق بيع F-150 الجديدة في المتوسط 115 يومًا، مع تكدس أكثر من 116 ألف وحدة بالمخزون.

رغم أن الشاحنات تعتبر الخيار الأفضل من حيث الاحتفاظ بالقيمة مقارنة بالفئات الأخرى، إلا أن الفروق بين الطرازات كبيرة. 

تقدم رام 1500 توازنًا مقبولًا، بينما سييرا 2500 HD تُكلف كثيرًا عند إعادة البيع، أما فورد F-150 فتظل حالة خاصة حيث يضغط فائض المعروض على قيمتها في سوق المستعمل.

استهلاك الوقود شاحنات رام 1500 فورد F 150 GMC سييرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

ترشيحاتنا

فلسطين

الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو مستوطنة عوفرا يمثل إمعانا في تكريس الاحتلال

زيلينسكي

زيلينسكي: الأوكرانيون يقاتلون من أجل أرضهم واستقلالهم

صورة أرشيفية

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 23 مسيرة أوكرانية خلال الليل

بالصور

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد