وزير الزراعة: بروتوكول لإنتاج مليون طن أسمدة بوتاسية سنويًا وتقليل فاتورة الاستيراد

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بحثي مشترك بين مركز البحوث الزراعية والكلية الفنية العسكرية، بهدف إنتاج الأسمدة البوتاسية التي تساهم في زيادة خصوبة التربة.



وقع على البروتوكول اللواء دكتور أشرف ضياء الدين البيومي، مدير الكلية الفنية العسكرية، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والكلية.

ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية هذا البروتوكول الي يستهدف تعميق الشراكة بين مختلف القطاعات بما يساهم في تعزيز القدره على تطوير تكنولوجيا زراعيه تلائم البيئة المصرية وتدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار فاروق إلى أن هذا البروتوكول يركز بشكل أساسي على استخلاص عنصر البوتاسيوم من مصادر طبيعية متجددة، مثل صخور الفلدسبار، بهدف إنتاج أسمدة بوتاسية محليًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتقليل الفجوة الاستيرادية لخام البوتاسيوم، التي تُقدر بحوالي مليون طن سنويًا، مما يساهم في توفير العمالة الصعبة للبلاد، لافتا إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد البوتاسيوم من الخارج، نظرًا لأن نسبته في التربة المصرية أقل من المتوسط العالمي، حيث يُعد البوتاسيوم من العناصر الكبرى الضرورية لزيادة خصوبة التربة وتحسين الإنتاجية الزراعية.

وأكد وزير الزراعة أن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال الاعتماد على الخبرات العلمية الوطنية المتوفرة في الكلية الفنية العسكرية ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية.

وأضاف الوزير أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتوطين التكنولوجيا الزراعية بما يتلاءم مع البيئة المصرية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.