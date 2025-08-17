نفقة مليونية وقصر فاخر واتفاقية طلاق تسبق زواج رونالدو وجورجينا | التفاصيل الكاملة

أثار إعلان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، خطوبته رسميا من عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، تفاعلاً واسعا في الأوساط الرياضية والإعلامية، خاصة بعد تسريب تفاصيل اتفاقية مالية سبقت خطوة الزواج.

تفاصيل الاتفاقية

وبحسب ما كشفته مجلة "TV GUIA" البرتغالية، فإن رونالدو أبرم قبل سنوات اتفاقا مع جورجينا يتضمن بندا يمنحها معاش شهريا يتجاوز 114 ألف دولار مدى الحياة، بالإضافة إلى حصولها على ملكية قصره الفاخر في حي "لافينكا" الراقي بمدريد، والبالغ سعره نحو 5.6 مليون دولار، وذلك لضمان استقرارها المالي ورعاية الأطفال في حال الانفصال.

التقارير أشارت إلى أن هذه الاتفاقية وقعت بعد ولادة طفلتهما الأولى "ألانا مارتينا"، في خطوة عكست حرص رونالدو على تأمين مستقبل شريكته وأطفاله.

ثروة هائلة

تأتي هذه الخطوة في ظل ثروة ضخمة يمتلكها "الدون" تقدر بحوالي 671 مليون دولار، فيما يصل دخله السنوي إلى أكثر من 230 مليون دولار من عقده مع النصر السعودي، فضلاً عن عوائد الإعلانات والرعايات التي تجعله الرياضي الأعلى دخلاً عالميًا.

الخطوبة رسميًا

وفي موازاة ذلك، أعلنت جورجينا عبر حسابها على "إنستجرام" خطوبتها رسميًا من رونالدو، حيث نشرت صورة لخاتم ألماسي ضخم أرفقته بعبارة: "قلت نعم.. في هذا الأمر وفي كل حياتي".

وكانت الشائعات قد لاحقت الثنائي لسنوات بشأن الزواج، إلا أن الخطوة الرسمية لم تتحقق إلا في أغسطس 2025، لتنهي بذلك سنوات من التكهنات.

قصة حب بدأت صدفة

تعود بداية قصة رونالدو وجورجينا إلى عام 2016، حين التقت به بالصدفة أثناء عملها في متجر Gucci في مدريد ومنذ ذلك الحين، تحولت العلاقة إلى شراكة عاطفية استمرت قرابة عقد، أثمرت عن إنجاب ثلاثة أطفال، إضافة إلى رعاية جورجينا لأبناء رونالدو الآخرين.

وفي عام 2022، كان الثنائي ينتظر قدوم توأم، إلا أن أحد الطفلين توفي أثناء الولادة، في حادثة أثارت تعاطفا واسعا بعد البيان المؤثر الذي أصدراه معًا حينها.

نهاية الشائعات وبداية جديدة

رغم ظهور جورجينا أكثر من مرة بخاتم يُشاع أنه للخطوبة، فإن الثنائي كان يؤكد دائما أن الأهم هو الحب والاستقرار وليس الاستعجال بالزواج. لكن مع إعلان الخطوبة رسميًا، يكون رونالدو قد حسم قراره، مؤكدًا ما سبق أن صرح به في وثائقي "أنا جورجينا" على نتفليكس: "أنا واثق بنسبة 1000% أن الزواج سيحدث، فقط أنتظر اللحظة المناسبة".