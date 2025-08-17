قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

علماء يكتشفون الكيمياء السرية للذهب عن طريق الصدفة .. ما القصة؟

أحمد أيمن

منذ آلاف السنين، ارتبط الذهب في أذهان البشر بمفاهيم الثبات والديمومة. فخصائصه الفريدة جعله يُعتبر رمزاً للثروة والاستقرار، كما أصبح المعدن المفضل لصنع الحُلي والكنوز والمعاملات المالية. لكن، ماذا عن التحولات الكيميائية غير المتوقعة التي يمكن أن تحدث لهذا المعدن الثمين؟

تجربة غير متوقعة للذهب

في مختبر "سلاك" الوطني لتسريع الجسيمات في الولايات المتحدة، قام فريق بحثي بإجراء تجارب بهدف دراسة كيفية تكوّن الألماس من مواد هيدروكربونية. 

خلال هذه الدراسات، استخدم العلماء شريحة رقيقة من الذهب، ليس كموضوع رئيسي، ولكن كوسيلة للمساعدة في تسخين العينة بشكل متساوٍ.

لكن ما حدث لاحقاً كان شيئاً غير متوقعاً. بدلاً من العثور فقط على الألماس، اكتشف العلماء مادة جديدة أطلقوا عليها اسم "هيدريد الذهب"، وهي مركب يتكون من الذهب والهيدروجين. وقد كانت هذه النتيجة صادمة، لأن الذهب عادةً لا يتفاعل بسهولة مع الهيدروجين، المعروف بأنه عنصر خفيف وصغير.

سر الكيمياء الذهبية

عند تحليل النتائج، اكتشف الباحثون أن تحت الضغوط العالية ودرجات الحرارة المرتفعة، ظهرت حالة غريبة تُعرف باسم "الحالة الأيونية الفائقة". 

في هذه الحالة، تشكلت ذرات الذهب في شبكة بلورية صلبة وثابتة، بينما تحركت ذرات الهيدروجين بحرية داخل هذه الشبكة، وكأنها سائل ينحصر داخل قالب صلب.

تلك الحركة الحرة لذرات الهيدروجين مكنت المادة الجديدة من أن تكون موصلة جيدة للكهرباء، وتمتاز بخصائص فيزيائية غير تقليدية. هذا الاكتشاف يثبت أن الذهب يمكن أن يكون نشطاً كيميائياً تحت الظروف المناسبة.

ما أهمية هذا الاكتشاف؟

هذا الاكتشاف ليس فقط مثيراً للاهتمام من حيث الكيمياء، بل يحمل أيضاً تطبيقات محتملة قد تحدث ثورة في مجالات عدة. فمع فهم أفضل لكيمياء الذهب، يمكننا أيضاً اكتساب فهم أعمق لما يحدث في أنوية الكواكب العملاقة مثل المشتري وزحل، حيث توجد ظروف ضغط وحرارة مشابهة.

علاوة على ذلك، إذا استطاع العلماء إنتاج هيدريدات لمعادِن أخرى، قد نحصل على مواد تمتلك خصائص فائقة التوصيل أو مقاومة قصوى للحرارة.

يشير هذا الاكتشاف أيضا، إلى واحدة من أكثر الظواهر المثيرة في مجال العلوم، وهي "السرنديبية"، حيث عُرفت بعض أهم الاكتشافات بأنها جاءت من لحظات مفاجئة وغير متوقعة. فبينما كان العلماء يقومون بدراسات عن الألماس، وجدوا الذهب بشكل جديد لم يُرَ من قبل. يظل هذا الأمر مثالاً على كيف يمكن للصدفة أن تكشف لنا عن أسرار العالم من حولنا.

