اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم 17-8-2025

محمد يحيي

تراجع سعر أشهر جرام ذهب في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 17-8-2025؛ علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر أشهر عيار ذهب اليوم

وأظهر سعر أشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر تداولا؛ تراجعا نحو  20 جنيه في المتوسط داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وجاء آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 4520 جنيه للبيع و 4540 جنيه للشراء 

سعر الذهب اليوم في مصر وتحرك جديد لـ عيار 21 الآن

 

تحركات الذهب 

وهوي  سعر الذهب في نهاية تعاملات  اليوم السبت علي مستوي الأعيرة الذهبية المحتلفة منذ الأسبوع بمقدار كسر حاجز الـ120 جنيه

وفقد سعر جرام الذهب نحو 20  جنيه جديدة علي الأقل منذ تعاملات أمس الجمعة وعلي مختلف الأعيرة الذهبية

آخر تحديث لسعر الذهب 

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 4520 جنيه .

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 24 اليوم 

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5165 جنيه للبيع و 5188 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم 

وصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 4520 جنيه للبيع و 4540 جنيه للشراء 

سعر عيار 18 اليوم 

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3874 جنيه للبيع و 3891 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم  

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو  3013 جنيه للبيع و3026 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3335 دولار للبيع و 3336 دولار للشراء 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.16 ألف جنيه للبيع و 36.32 ألف جنيه للشراء

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تغيرات السوق 

كما أوضحت مؤشرات السوق وجود فروقات طفيفة بين أسعار البيع والشراء لدى التجار، حيث سجل عيار 21 نحو 4550 جنيهًا للبيع مقابل 4530 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 18 حوالي 3900 جنيه للبيع و3883 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل سعر الأونصة إلى 3348 دولارًا، إلا أن المعدن الأصفر اختتم تعاملات الأسبوع على تراجع إجمالي بنسبة 1.6%، متأثرًا ببيانات التضخم الأمريكية التي قلصت من توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

عيار 21 يخسر 400 جنيه| انهيار أسعار الذهب اليوم لهذه الأسباب

ويترقب المستثمرون في السوق المحلية والعالمية مزيدًا من التحركات خلال الأيام القادمة، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية الدولية، وهو ما يجعل الذهب أداة رئيسية للادخار والتحوط ضد تقلبات الأسواق.

الذهب في البورصة العالمية

استقرت أسعار الذهب عند التسوية لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بعدما أدت بيانات التضخم المرتفعة إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة، في حين تحول تركيز السوق إلى المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.        واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 3336.66 دولار للأونصة. وانخفض المعدن الأصفر 1.8% خلال الأسبوع.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند مستوى 3382.6 دولار.   

وتراجع الدولار مما جعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية في متناول حائزي العملات الأخرى.   

وأظهرت بيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكبر قدر في ثلاث سنوات في يوليو. 

ويأتي صعود الجمعة تزامناً مع تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.27% إلى مستوى 97.989. ويقيس المؤشر أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية.

كانت بيانات وزارة العمل الأميركية كشفت عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 3.3% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات بقراءة عند 2.5%.

كما سجلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مستوى أقل من التوقعات عند 224 ألف طلب مقابل تقديرات بإجمالي 228 ألف طلب.

ويأتي هذا بعد أن أشارت بيانات الثلاثاء الماضي إلى ارتفاع طفيف لمؤشر أسعار المستهلك الأميركي خلال شهر يوليو، مما عزز احتمالات خفض معدلات الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في سبتمبر.

وفي حين أن بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم تؤثر بقوة على احتمالات خفض الفائدة الأميركية الشهر المقبل، فإنها قادت لانحسار الرهانات على أن يكون التخفيض بوقع نصف نقطة مئوية.

وتزيد جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

وعن المعادن الأخرى، زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 37.89 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1351.78 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1140.69 دولار.

