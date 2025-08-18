قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة نجل شقيق الفنان سامح حسين
ماكرون: بوتين يريد استسلام أوكرانيا
حكم الصلاة على النبي بعد الأذان.. منزلة عظيمة لا تنبغي إلا لعبد
بسبب المخدرات.. عرض البلوجر لي لي على الطب الشرعي
احذر.. تسمية طفلك باسم مخالف للشرائع السماوية يغرمك 100 جنيه
بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك
تل أبيب تشتعل .. متظاهرون إسرائيليون يحرقون محيط مقر الليكود والشرطة ترد بالقوة | صور
جوردون موراي S1 LM الجديدة.. سيارة تعيد تعريف القوة | صور
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
شرطة الاحتلال: اعتقال 6 متظاهرين وفتح جميع الطرق في تل أبيب
مستشارة قضائية بالحكومة الإسرائيلية تتهم وزير العدل بخرق قرار المحكمة العليا
جمال شعبان: الفول نعمة.. ربنا يحفظها من الزوال
محافظات

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

دينا علاء
دينا علاء
أحمد بسيوني

شهدت محافظة الإسكندرية حادثة هزت جميع الأوساط في الإسكندرية، بعدما تكشفت التفاصيل الكاملة لوفاة بطلة سموحة في الجودو دينا علاء.

سموحة ينعي اللاعبة.. والسبب حادث أليم

في بداية الأمر، نعى نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لاعبة الجودو دينا علاء، إثر مصرعها في حادث أليم.

وقال النادي في بيان عبر صفحته الرسمية، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي فقيدة النادي والرياضة اللاعبة دينا علاء لاعبة فريق الجودو بنادي سموحة والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأكد النادي أن وفاة دينا علاء تمثل خسارة كبيرة للنادي وللرياضة المصرية، لما كانت تتمتع به من أخلاق رفيعة ومهارات مميزة داخل البساط وخارجه.

وزير الشباب ينعي الفقيدة

وظن الجميع أن الواقعة حادثة عادية، حتى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، نعاها في بيان، ذكر فيه: “ننعي ببالغ الحزن والأسى، وفاة لاعبة نادي سموحة للجودو دينا علاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.”

كشف أسرار الواقعة

ولكن بعد مرور عدة أيام على الواقعة، بدأت الخيوط تتكشف وبدأ صمت الأسرة ينفرج شيئًا فشيئًا وتتكشف تفاصيل الجريمة مكتملة الأركان.

وأشارت المعلومات الأولية وتصريحات أسرتها، إلى أن لاعبة الجودو دينا علاء، قُتلت بدم بارد بعدما أصيبت بثلاث رصاصات أطلقها زوجها عقب محاولتها إنقاذ طفليها من اعتدائه.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد عثرت أن قوات الشرطة عثرت على جثمان اللاعبة داخل شقتها، فيما وجد زوجها مصابا بطلق ناري بجوارها، بينما كان الطفلان داخل المنزل أثناء وقوع الحادث.إلى أن الزوج هو المتهم الرئيسي، إذ أطلق النار على زوجته بعد محاولتها حماية طفليها، ثم حاول الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

افتدت طفليها وزوجها المتهم

وبحسب المعلومات الأولية، يشتبه في أن الزوج أطلق النار على زوجته ثم حاول الانتحار، فيما تجري جهات التحقيق جمع الأدلة وسماع أقوال الشهود، إضافة إلى عرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة وكشف ملابسات الجريمة.

وتم التحفظ على الزوج المصاب ونقله إلى المستشفى تحت الحراسة المشددة تمهيدًا لاستجوابه بعد تحسن حالته.

وتباشر النيابة حاليًا القضية للكشف عن كافة الملابسات الخاصة بالواقعة، حيث تم ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان والتصريح بدفنها عقب انتهاء الطبيب الشرعي من مهمته، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

