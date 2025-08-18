إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس بمواصلة دعم قدرات شبكات الاتصالات

توجيهات الرئيس تعكس رؤية استراتيجية عميقة لبناء دولة عصرية قادرة على المنافسة

النائب أحمد نويصر: يثمن توجيهات الرئيس بمواصلة دعم قدرات الشبكات

النائبة رحاب موسى: الاستفادة من التقنيات الحديثة ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة دعم قدرات الشبكات، وتوسيع مناطق التغطية، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، لا سيّما إمكانات الجيل الخامس ، وذلك في إطار اهتمامه البالغ علي تعزيز القدرات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة دعم قدرات الشبكات، وتوسيع مناطق التغطية، تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، وعلى رأسها إمكانات الجيل الخامس، ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط الدولة للتحول الرقمي، فضلًا عن تعزيز الاستثمارات وجذب المزيد من الشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات.

وأشارت النائبة رحاب موسى إلى أن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء "الجمهورية الجديدة" القائمة على الحداثة والتطوير، مؤكدة أن الدوله تعمل علي توفير البيئة التي تواكب هذا التطور التكنولوجي الكبير.

ومن جانبه قال النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة دعم قدرات الشبكات، وتوسيع مناطق التغطية، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، ولا سيّما إمكانات الجيل الخامس، تعكس رؤية استراتيجية عميقة لبناء دولة عصرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكد نويصر في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد " أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يحقق التحول الرقمي الشامل ويخدم أهداف رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن تطوير شبكات الاتصالات يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة نحو مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، موضحًا أن توسيع تغطية الشبكات وإدخال تقنيات الجيل الخامس يمثلان نقلة نوعية في مختلف القطاعات، من التعليم والصحة إلى الصناعة والزراعة والخدمات المالية.

وكان قد عقد أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، واللواء عمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

وقد صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطّلع خلال الاجتماع على تقرير شامل حول خطط تطوير شبكات الاتصالات، بما يضمن تعزيز كفاءتها وتوسيع نطاق تغطيتها، لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.