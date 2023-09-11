برلمانية تشيد بإطلاق برنامج دعم نفسي للمعنفات: خطوة ممتازة

قالت النائبة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن هناك عدد لا يمكن حصره يتعرضن للعنف الذي قد يهدد حياتهن وحياة الأطفال بشكل فعلي، و لكن يبقى التساؤل الذي يدور في ذهن المرأة في هذه المشكلة هو “أين أذهب؟” فهو كلمة السر في البقاء داخل منازل القهر والإهانة، و في هذه الحالة يكون الحل السحري هو مكان يوفر الدعم النفسي والقانوني لصاحبة الشأن.

وأضافت “ البيومى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد” أن إطلاق المجلس القومى للمرأة أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للمعنفات، تعد خطوة ممتازة فيما يتعلق بتحسين الحالة النفسية للسيدات التي واجهت مختلف أشكال العنف، حيث يسهم هذا الإجراء في جعلها إمراة سوية قادرة علي التعامل مع المجتمع.

وأطلق المجلس القومي للمرأة- ممثلًا في مكتب شكاوى المرأة- أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري، من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، وذلك بالتعاون مع مشروع الوكالة الإسبانية وبالشراكة مع مبادرة “براح آمن”.

وأكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن فعاليات البرنامج تضمنت إجراء جلسات فردية مع السيدات للتعرف على مشاكلهن بشكل خاص، وتحديد مصادر الدعم وتقييم الوضع النفسي بشكل فردي لكل سيدة، ومن ثم تقديم الدعم العاطفي لهن والدعم المعلوماتي الذي يمكنهن من التعامل مع مشكلاتهن، ومساعدتهن على التعافي بشكل أفضل.

كما تضمنت فعاليات البرنامج أيضا تنفيذ برامج متخصصة لأطفال السيدات من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة عن طريق فريق من المتخصصين من المجلس القومي للمرأة فى التعامل مع الأطفال.