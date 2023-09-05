مايا مرسي تؤكد أهمية وجود 36 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، الدور المهم لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات والبالغ عددها 36 وحدة في خلق الوعي بين الشباب داخل أسوار الجامعة وتهيئة بيئة عمل آمنة للفتيات.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس و جامعة مدينة السادات بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس،والدكتورة شادن معاوية حنفي القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات وبحضور ممثلي الجهتين.

وأشارت إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافه أشكال التمييز ضد المرأة والفتاة داخل الحرم الجامعي بما يوفر بيئة تعليمية آمنة للمرأة والفتاة وتفعيل التدابير اللازمة لرفع الوعي والتصدي لأي ممارسات تمييزية تعيق وصول المرأة لمواقع القيادة واتخاذ القرار والتوعية بالمفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأعربت رئيسة المجلس عن سعادتها بتوقيع هذا البرتوكول، موضحة أن إنشاء وحدة للعنف ضد المرأة داخل جامعة مدينة السادات سيكون استمرارا لوجود العديد من وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية، مؤكدة مواصلة العمل للتخلص على ظاهرة العنف ضد المرأة.

من جانبها أثنت الدكتورة شادن معاوية حنفي القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات، على توقيع البرتوكول مع المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أنها تدعم دور الجامعة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها والمكتسبات التي حققتها والتي تتابعها عن كسب وأن ما وصلت إليه المرأة المصرية نتاج كفاح حقيقي.

وأوضحت أنه تم الاتفاق بين الطرفين على أهمية تنفيذ أنشطة مشتركة وإبراز الممارسات الجيدة التي تقدمها الوحدة للمجتمع الجامعي والتعاون مع فرع المجلس بالمحافظة في تنفيذ الأنشطة التوعوية وترجمة احتياجات وقضايا المرأة في المحافظة ضمن الأبحاث والدراسات التي تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع المحيط والمساهمة في التنمية للشاملة المستدامة.