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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ندوة لتوعية الأجيال بمخاطر التطرف وممارسة العنف

صدى البلد

عقدت مبادرة سند في مؤسسة طابة للأبحاث التي يرأسها الحبيب علي الجفري، ورشة نقاش حول دراسة بعنوان جيل Z: المراهقون.. منظور جيلي للتطرف وممارسة العنف".

وألقت أمل مختار الخبيرة في شئون التطرف والإرهاب في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محاضرة حول ظاهرة التفاعل الجيلي مع ظاهرة العنف التطرف (جيل Z العربي/المصري).

وشارك الحضور بعدد من الأسئلة والتعليقات حول الدراسة والإشكالات العامة التي تخص جيل Z والتطرف بشكل عام.

جدير بالذكر أن المؤسسة تعقد كثيراً من الفعاليات والصالونات الثقافية والفكرية المختلفة، والتي تتناول القضايا المطروحة على الساحة مثل التطرف الديني واللاديني، محاولة في ذلك تصحيح الخطاب الديني.

«مبـادرة سـند» هـي مبـادرة مجتمعيـة تواصليـة عـبر اصداراتهـا المرئيـة
والمقـروءة وفعالياتهـا المباشرة، تهدف إلى تحليل الخطاب التكفيري والمتطرف، واستخلاص أهم مرتكزاته، ومن ثم تسليط الضوء على أوجه العوار الديني والفكري المتمثلة فيها.

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