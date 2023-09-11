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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع للرأي: 80% من الأوكرانيين يحملون زيلينسكي مسؤولية انتشار الفساد

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة المبادرات الديمقراطية الأوكرانية "إيلك كوتشيريف" أن ما يقرب من 80% من الأوكرانيين يعتبرون رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، مسؤولا عن الفساد في البلاد.

وقالت المؤسسة: "في أوائل يوليو 2023، يعتبر 78% من المشاركين أن رئيس أوكرانيا مسؤول بشكل مباشر عن الفساد في الحكومة والإدارات العسكرية. ورفض ذلك 18% فقط من المشاركين على هذا البيان"، بحسب "روسيا اليوم".

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ورفض أكثر من 50% من المشاركين اعتبار انتقاد السلطات بسبب الفساد "يزعزع استقرار البلاد ويقلل من ثقة الشركاء الأجانب".

وأكد 55% من المشاركين أن الغرب يجب أن يقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بشرط نجاح المعركة ضد الفساد.

وصرح الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا بأن رؤية ناخبي الدول المانحة فضائح فساد خطيرة بأوكرانيا تمثل "ضربة قاصمة" لسمعتها.

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا

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