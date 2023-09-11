تدمير أوكرانيا .. جنرال أمريكي يفضح أكاذيب واشنطن

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الولايات المتحدة ساهمت في تدمير أوكرانيا وشعبها في صراع طويل الأمد مع روسيا.

وقال ماكجريجور، عبر منصة “إكس”، "التصريحات القائلة بأننا نستطيع إيذاء روسيا بطريقة أو بأخرى هي كذبة كبيرة… الشيء الوحيد الذي نجحنا فيه هو قتل الأمة الأوكرانية. لقد دمرنا البلاد. لا أعتقد أنهم سوف يتعافون خلال سنوات أو عقود. هذا هو إنجازنا”.

وأضاف أن “روسيا تتمتع في الوقت الحالي بالعديد من المزايا، مثل أحدث الأسلحة وجيش قوي ومنظم، يتم إدارته على مستوى عالٍ”.

أوضح ماكجريجور: "روسيا الآن أقوى من الناحية العسكرية والمالية والاقتصادية. روسيا في حالة ممتازة: السكان يدعمون بوتين بنسبة مائة بالمائة".