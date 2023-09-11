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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف عن مفاجأة بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه عند التفاوض بشأن أوكرانيا، من المستحيل عدم مراعاة المناطق المنضمة حديثا لروسيا والتعبير عن إرادة المواطنين الذين يعيشون هناك.

وفي مقابلة مع صحيفة “إزفستيا” الروسية، قال بيسكوف:  "إذا تمكنت أوكرانيا من التفاوض بشأن شروط شهر مارس من العام الماضي، فلا يمكننا الآن أن نجرد أنفسنا من الظروف الجديدة، وأراضي روسيا، والعمليات التي حدثت في مناطق جديدة من روسيا، وإرادة السكان. هذه كلها شروط جديدة”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه إذا أبدت روسيا اهتماما بالتفاوض مع أوكرانيا، فإن كييف سترحب بها، مؤكدا أن واشنطن ستدعم عملية السلام.

وفي مقابلة مع شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، قال بلينكن، إن “أوكرانيا يجب أن تقرر بشكل مستقل تحت أي ظروف سينتهي الصراع الأوكراني، وستتبعها واشنطن في هذا الشأن”.

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وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن واشنطن لا ترى رغبة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في بدء المفاوضات.

الكرملين أوكرانيا لروسيا

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