الكرملين: لن يتمكن أحد من منافسة بوتين في انتخابات 2024

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول اليوم الإثنين، إنه إذا ترشح الرئيس فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 فإنه لن يتمكن أحد من منافسته.

وأصبح بوتين رئيسًا في اليوم الأخير من العام 1999 بعد استقالة بوريس يلتسن، ويهيمن منذ ذلك الحين على الساحة السياسية، وقال بيسكوف إنه يحظى بدعم مطلق من الشعب الروسي.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج لبوتين في مارس، إنه مقتنع بأن الروس سيدعمونه في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. ولم يعلن بوتين بعد ما إذا كان سيسعى لولاية أخرى.

في نهاية العام 2008، تم إقرار تعديل دستوري خلال الفترة الرئاسية للرئيس دميتري مدفيديف يقضي بتمديد ولاية الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وفي 2008، تولى بوتين رئاسة الوزراء، بينما انتخب مدفيديف رئيسا لروسيا.

في 4 مارس من العام 2012، عاد بوتين لرئاسة روسيا مجددا بعد فوزه في الانتخابات وحصوله على 63.6 بالمئة من الأصوات، ليبدأ ولاية جديدة مدتها هذه المرة 6 سنوات، وفي 4 مارس عام 2018، أعيد انتخاب بوتين بأغلبية 76.7 بالمئة من الأصوات، ما يعني بقاؤه في الحكم حتى العام 2024.