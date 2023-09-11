مع غيابهما عن قمة العشرين.. الرئيس الصيني يلتقي بوتين في هذا الموعد

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" نقلًا عن وسائل إعلام صينية، أن الرئيس الصيني شي جين بينج، قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء المقبل.

وكان الرئيس الصيني ونظيره الروسي قد غابا عن قمة مجموعة العشرين التي انطلقت السبت في نيودلهي.

ويأتي اللقاء وسط إعلان وسائل إعلام كورية جنوبية أن زعيم كوريا الشمالية توجه على الأرجح إلى روسيا، ومن المقرر أن يلتقي الزعيمان كيم جونج أون وفلاديمير بوتين، في موسكو غدًا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، أنه سيعقد قريبًا اجتماعًا مع نظيره الصيني، شي جين بينج، لبحث جملة أمور بينها تطوير الروابط الإنسانية.

وقال بوتين خلال درس مفتوح تحت عنوان "الحديث حول الأهم": "قريبا جدًا سيكون لدينا حدث، سنعقد اجتماعًا مع رئيس جمهورية الصين. يناديني بصديقه، ويسعدني أن أسميه صديقي، لأنه شخص يعمل الكثير من أجل تطوير الروابط والعلاقات الروسية الصينية، في مختلف المجالات".

وأضاف بوتين: "نتطلع إلى تطوير العلاقات والروابط الروسية الصينية، وسنناقش معه بالتأكيد ما يمكن القيام به في هذا الاتجاه، في اتجاه تطوير الاتصالات الإنسانية".