خبير: قانون الأحوال الشخصية قاطع للرحم

أكد المحامي عصام عجاج، المحامي بالنقض، أنه لا بد من نسف قانون الأحوال الشخصية القديم وأن يكون هناك قانون جديد بالكامل، معلقا “القانون لا يعاقب السيدة التي تمتنع عن الرؤية أو الزواج عرفيا او إغلاق شقة التمكين أو من قامت بخلع زوجها غيابيا”.

وقال عصام عجاج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن القانون يحبس الزوج الذي لم يسلم أولاده لزوجته ويحبسه في قضية النفقة وهو يقوم بسدادها، وبحبسه في قضية قائمة المنقولات الزوجية وهي تكون معها".

وتابع المحامي عصام عجاج، أن “قانون الأحوال الشخصية قاطع للرحم لأن القانون يمنع العم والعمة والأجداد من رؤية الطفل، وحتى أن القانون لم يعاقب الزوجة التي منعت الأطفال من رؤية والدهم، لذا لا بد من عودة سن الحضانة لـ 7 سنوات و 9 سنوات لخفض نسب الطلاق”

