عضو بالشيوخ: تعديل قانون الأحوال الشخصية يركز على حقوق الطفل وترتيب الحضانة

أكد أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة التي تحتاج إلى تعديل، لا سيما فيما يتعلق بترتيب الحضانة، موضحاً أن الهدف الأول والأخير من تعديل القانون هو حماية حقوق الطفل وضمان نموه النفسي والاجتماعي السليم.

وقال أحمد الحمامصي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن التعديلات المقترحة تشمل وضع الأب في المرتبة الثانية في ترتيب الحضانة، وقدم ثلاثة اقتراحات لتنظيم الترتيب، وإدخال الرؤية الإلكترونية للتواصل بين الأب وطفله.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه لا بد من العمل على تنظيم عملية الاستضافة بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على استقرار الطفل النفسي.