الكرملين: بوتين لم يعلن بعد أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

كشف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعلن بعد أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف بيسكوف "لكن إذا ترشح فلن يتمكن أحد من منافسته، حيث أنه يتمتع بالدعم المطلق من المواطنين وهذه ليست السنة الأولى التي يُظهر فيها قدرته".

وأشار: "من الناحية العملية، لم تبدأ بعد الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في روسيا".

وفي وقت سابق، علّق الدوما الروسي على بيان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو حول الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة، منتقدًا التدخل الصارخ في شئون روسيا الداخلية.

وحسب “روسيا اليوم”، قال فاسيلي بيسكاريوف، وهو رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي المعنية بمتابعة وقائع التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية لروسيا، عبر “تيليجرام”، إن التصويت في الانتخابات الروسية سوف يتم على كافة أراضي الدولة التي من المقرر إجراء التصويت فيها.

وأوضح أن التهديدات التي أطلقها مسؤول الاتحاد الأوروبي بمثابة التدخل الصارخ في الشئون الداخلية لروسيا وبالضغط على الناخبين.

وأكد أنه لا ينبغي لستانو أن يشك في أن الانتخابات ستجرى بالتأكيد على جميع أراضي البلاد، حيث من المقرر إجراؤها، وسيتم إجراؤها بما يتفق تماما مع تشريعات روسيا الاتحادية، والتي تفي بالمعايير الدولية".