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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. الكرملين يعلن رسميا عن زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

بوتين وكيم
بوتين وكيم

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيزور روسيا في الأيام المقبلة بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها، أن كيم يبدو أنه غادر على متن قطار خاص متجه إلى روسيا لعقد قمة مع بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه: "بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم كيم جونج أون، رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بزيارة رسمية إلى الاتحاد الروسي في الأيام المقبلة".

 

والتزم  كلا البلدين الصمت بشأن هذه الزيارة اعتبارا من يوم الاثنين، حتى مع شروع بوتين في زيارته التي تستغرق يومين إلى مدينة فلاديفوستوك الساحلية في أقصى الشرق في نفس اليوم للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن.

وأشارت المخابرات الأمريكية إلى هذا الحدث باعتباره الموقع المحتمل لقمة كيم-بوتين.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن كوريا الشمالية ستزود روسيا بالأسلحة.

كوريا الشمالية هي واحدة من البلدان القليلة التي دعمت روسيا علانية منذ حربها على أوكرانيا العام الماضي، وتعهد بوتين الأسبوع الماضي "بتوسيع العلاقات الثنائية من جميع النواحي بطريقة مخططة من خلال تجميع الجهود".

وكانت رحلة كيم الأخيرة إلى الخارج في عام 2019 أيضا إلى فلاديفوستوك لحضور قمته الأولى مع بوتين بعد انهيار محادثات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية مع رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب.

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