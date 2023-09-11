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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"لماذا إضاعة الوقت؟".. نداء عاجل من أوكرانيا لـ ألمانيا

ألمانيا وأوكرانيا
ألمانيا وأوكرانيا

حث وزير الخارجية الأوكرني، دميترو كوليبا، برلين على تزويد أوكرانيا بصواريخ توروس بعيدة المدى خلال زيارة مفاجئة إلى كييف تقوم بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

ووعدت بيربوك، بتقديم دعم ثابت، مشيدة بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن كوليبا قال إنه يتعين على ألمانيا تسريع اتخاذ قرار بشأن تسليم الصواريخ.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مع بيربوك: “لا أفهم سبب إضاعة الوقت”.

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وأضاف: “كان بإمكاننا تحقيق المزيد وإنقاذ المزيد من أرواح الجنود والمدنيين الأوكرانيين لو كان لدينا بالفعل صاريخ توروس”.

كوليبا صواريخ توروس أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

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