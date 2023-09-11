"لماذا إضاعة الوقت؟".. نداء عاجل من أوكرانيا لـ ألمانيا

حث وزير الخارجية الأوكرني، دميترو كوليبا، برلين على تزويد أوكرانيا بصواريخ توروس بعيدة المدى خلال زيارة مفاجئة إلى كييف تقوم بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

ووعدت بيربوك، بتقديم دعم ثابت، مشيدة بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن كوليبا قال إنه يتعين على ألمانيا تسريع اتخاذ قرار بشأن تسليم الصواريخ.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مع بيربوك: “لا أفهم سبب إضاعة الوقت”.

وأضاف: “كان بإمكاننا تحقيق المزيد وإنقاذ المزيد من أرواح الجنود والمدنيين الأوكرانيين لو كان لدينا بالفعل صاريخ توروس”.