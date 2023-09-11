مشروع عملاق مع روسيا.. أردوغان: سيتم تحديد السعر العالمي للغاز الطبيعي بتركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن تركيا تواصل العمل في مركز الغاز لضمان إمكانية إمداد الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأضاف أردوغان في تصريحات إعلامية: "نناقش مسألة الطاقة كأولوية ونجري حوارا منفصلا مع شركائنا على هامش القمم وفي كافة المنابر الدولية، حيث نتحدث عن الخطوات التي يجب اتخاذها، كما عملنا على إيصال الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا"، لافتا إلى أن مركز الغاز المستقبلي مستمر، وستكون الموارد من الدول الأخرى قادرة أيضًا على دخول السوق الأوروبية، لأن تركيا مركز عالمي للطاقة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة تخطط في المستقبل لاتخاذ خطوات لإنشاء قاعدة فعلية لتجارة الغاز الطبيعي في تركيا.

وتابع: "سيتم تحديد السعر العالمي للغاز الطبيعي في تركيا، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار الخطوات المحددة التي سنتخذها".

وأوضح أردوغان أنه تمت مناقشة إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تراكيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، مشيرا إلى أن ما يقرب من 40-50 % من الغاز القادم إلى تركيا سيلبي احتياجاتها، لكن أوروبا تتوقع الآن منا الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أنه على وجه الخصوص تنتظر المجر الغاز من تركيا، وقد قُطعت الوعود لبودابست بأن أنقرة سوف تقوم بتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي من مركز التوزيع الخاص بها في تركيا.

وكما أشار أردوغان، بإن مركز الأعمال في منطقة أتاسهير بإسطنبول يجب أن يصبح منصة تبادل لتجارة موارد الطاقة وكذلك الموارد الطبيعية والمعادن.

وأضاف: "إلى جانب مركز الغاز في تركيا، سيكون هناك مركز تجاري في أتاشهير، كما سنتخذ خطوات للتعامل مع التسعير، وسيتم وضع اللمسات النهائية على العمل بشأن هذه المسألة من قبل وزارة الطاقة لدينا بالتشاور مع شركائنا.

وفي أكتوبر من عام 2022، اقترح بوتين إنشاء أكبر مركز للغاز في أوروبا في تركيا وإعادة توجيه حجم الغاز، الذي لم يعد عبوره ممكناً عبر "نورد ستريم".

وأشار الجانب التركي إلى أن كل شيء تقريباً جاهز من حيث البنية التحتية لتنفيذ مشروع المحور، لكن من الضروري تعديل التشريعات.

وفي حديثه في 4 سبتمبر في سوتشي عقب المفاوضات مع أردوغان، قال بوتين إن شركة جازبروم سلمت شركة بوتاش التركية المملوكة للدولة، مسودة خارطة طريق لإنشاء مركز للغاز في تراكيا، مشيرا إلى أن إنشاء فريق عمل مشترك مدرج على جدول الأعمال.