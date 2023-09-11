عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشروع عملاق مع روسيا.. أردوغان: سيتم تحديد السعر العالمي للغاز الطبيعي بتركيا

روسيا وتركيا
روسيا وتركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن تركيا تواصل العمل في مركز الغاز لضمان إمكانية إمداد الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأضاف أردوغان في تصريحات إعلامية: "نناقش مسألة الطاقة كأولوية ونجري حوارا منفصلا مع شركائنا على هامش القمم وفي كافة المنابر الدولية، حيث نتحدث عن الخطوات التي يجب اتخاذها، كما عملنا على إيصال الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا"، لافتا إلى أن مركز الغاز المستقبلي مستمر، وستكون الموارد من الدول الأخرى قادرة أيضًا على دخول السوق الأوروبية، لأن تركيا مركز عالمي للطاقة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة تخطط في المستقبل لاتخاذ خطوات لإنشاء قاعدة فعلية لتجارة الغاز الطبيعي في تركيا.

وتابع: "سيتم تحديد السعر العالمي للغاز الطبيعي في تركيا، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار الخطوات المحددة التي سنتخذها".

وأوضح أردوغان أنه تمت مناقشة إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تراكيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، مشيرا إلى أن ما يقرب من 40-50 % من الغاز القادم إلى تركيا سيلبي احتياجاتها، لكن أوروبا تتوقع الآن منا الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أنه على وجه الخصوص تنتظر المجر الغاز من تركيا، وقد قُطعت الوعود لبودابست بأن أنقرة سوف تقوم بتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي من مركز التوزيع الخاص بها في تركيا.

وكما أشار أردوغان، بإن مركز الأعمال في منطقة أتاسهير بإسطنبول يجب أن يصبح منصة تبادل لتجارة موارد الطاقة وكذلك الموارد الطبيعية والمعادن.

وأضاف: "إلى جانب مركز الغاز في تركيا، سيكون هناك مركز تجاري في أتاشهير، كما سنتخذ خطوات للتعامل مع التسعير، وسيتم وضع اللمسات النهائية على العمل بشأن هذه المسألة من قبل وزارة الطاقة لدينا بالتشاور مع شركائنا.

وفي أكتوبر من عام 2022، اقترح بوتين إنشاء أكبر مركز للغاز في أوروبا في تركيا وإعادة توجيه حجم الغاز، الذي لم يعد عبوره ممكناً عبر "نورد ستريم".

وأشار الجانب التركي إلى أن كل شيء تقريباً جاهز من حيث البنية التحتية لتنفيذ مشروع المحور، لكن من الضروري تعديل التشريعات. 

وفي حديثه في 4 سبتمبر في سوتشي عقب المفاوضات مع أردوغان، قال بوتين إن شركة جازبروم سلمت شركة بوتاش التركية المملوكة للدولة، مسودة خارطة طريق لإنشاء مركز للغاز في تراكيا، مشيرا إلى أن إنشاء فريق عمل مشترك مدرج على جدول الأعمال.

تركيا : لا جدوى من الضغط علينا بشأن انضمام السويد للناتو

أردوغان: انضمام السويد إلى الناتو وشراء تركيا "إف-16" أمران منفصلان

رجب طيب أردوغان تركيا الرئيس التركي الغاز الروسي اوروبا السعر العالمي للغاز الطبيعي المجر الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

تركيا : لا جدوى من الضغط علينا بشأن انضمام السويد للناتو

بعد تنبؤه بزلزالي تركيا والمغرب.. هل توقعات العالم الهولندي علمية؟

أردوغان: انضمام السويد إلى الناتو وشراء تركيا "إف-16" أمران منفصلان

البحوث الفلكية: زلزال المغرب ليس له علاقه بما حدث في تركيا وسوريا.. و«الهولندي» دجال

بعد إهانة المتقدمين.. قرار بوقف إصدار فيزا تركيا في قطاع غزة

عمق 1000 متر.. محاولات لإنقاذ أمريكي من ثالث أعمق كهف في تركيا

ترشيحاتنا

حقيقة فرض رسوم 1000 دولار على السائحين.. الحكومة ترد وهذه الفئات المستهدفة

بأموال محمد صلاح.. ليفربول يدرس التعاقد مع كيليان مبابي

2000 حالة وفاة.. أحمد موسى: ليبيا تشهد كارثة بسبب العاصفة دانيال |فيديو

لص الفيس بوك .. اخترق 19 حسابا ونصب على أصدقاء الضحايا

مزور ومحتال و"رد سجون"| مجرم يفجر فضيحة عن أوباما: تورطنا في أعمال إباحية وتدخين الماريجوانا

الأسرع والآمن بالعالم.. مهاب مميش: لا بديل عن قناة السويس..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

تصدرت التريند .. شاهد إطلالات ركين سعد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

التقويم الأول في تاريخ البشرية..أثري يكشف أسرار الاحتفال بـ رأس السنة المصرية

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ