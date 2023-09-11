تركيا : لا جدوى من الضغط علينا بشأن انضمام السويد للناتو

قال مصدر في الرئاسة التركية لوكالة “ريا نوفوستي”، اليوم الإثنين، إن السويد لم تنفذ جميع التزاماتها.

وشدد المصدر أن الضغط على أنقرة في عملية الموافقة على عضوية السويد في الناتو غير مقبول وغير مجد.

وأضاف حسبما نقلت “نوفوستي”: "أي ضغط على تركيا بشأن هذه القضية غير مقبول. لقد أعلن السيد الرئيس أردوغان بالفعل عدم جدوى مثل هذه النوايا".

كان قد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تربط مبيعات الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا بتصديق تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وإن هذا 'يزعج بشدة' أنقرة.



وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي بعد قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، إنه عقد اجتماعا 'مصغرا' مع بايدن على هامش الاجتماع وناقشا نقل طائرات إف-16 إلى تركيا.