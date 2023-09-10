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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: انضمام السويد إلى الناتو وشراء تركيا "إف-16" أمران منفصلان

صدى البلد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تربط مبيعات الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا بتصديق تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وإن هذا 'يزعج بشدة' أنقرة.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي بعد قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، إنه عقد اجتماعا 'مصغرا' مع بايدن على هامش الاجتماع وناقشا نقل طائرات إف-16 إلى تركيا.

وقال أردوغان إن بايدن ربط بين توريد طائرات إف-16 والإجراء التركي بالتصديق على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. 

وقال 'هذا النهج يزعجنا بشدة'.

وطلبت تركيا، التي كانت العقبة الرئيسية في طريق السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في أكتوبر 2021 شراء طائرات إف-16 من شركة لوكهيد مارتن بقيمة 20 مليار دولار ونحو 80 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية.

وبعد أشهر من الاعتراضات، وافق أردوغان خلال قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو/تموز على إحالة طلب السويد بشأن حلف شمال الأطلسي إلى البرلمان التركي للتصديق عليه.

وبعد ذلك بيوم، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن واشنطن ستمضي قدما في نقل طائرات إف-16 إلى تركيا بالتشاور مع الكونجرس.

ومع ذلك، فإن توقيت صفقة طائرات F-16 والضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي للسويد لا يزال غير واضح.

وقال أردوغان للصحفيين 'إذا قلتم إن الكونجرس سيقرر (بشأن مبيعات طائرات إف-16 إلى تركيا)، فلدينا كونجرس في تركيا أيضًا - إنه البرلمان التركي'. وأضاف 'ليس من الممكن بالنسبة لي أن أقول نعم (لطلب عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي) وحدي ما لم يوافق برلماننا على مثل هذا القرار.'

واتهمت أنقرة السويد بإيواء مسلحين مناهضين للدولة التركية، معظمهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقال أردوغان أيضًا إن السويد يجب أن 'تفي بوعودها' وتتخذ المزيد من الخطوات - والتي قد تشمل تسليم مقاتلي حزب العمال الكردستاني المزعومين ومنع المسيرات المؤيدة لحزب العمال الكردستاني في السويد - قبل أن توافق تركيا على مساعيها للانضمام إلى الناتو.

ولمعالجة المخاوف التركية، أصدرت ستوكهولم تشريعًا في يونيو/حزيران يحظر الانتماء إلى جماعة إرهابية أو تقديم المساعدة اللوجستية والمالية للجماعات المحظورة.

وأعربت ستوكهولم مؤخرًا عن أملها في أن يصدق المشرعون الأتراك على مساعيها للانضمام إلى الناتو عندما يجتمعون مجددًا في أكتوبر، على النحو المتفق عليه في قمة الناتو في يوليو.

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وفي حين تم التوصل إلى عضوية فنلندا في أبريل/نيسان الماضي، إلا أن تركيا والمجر ما زالتا تعرقلان طلب السويد.

وقال وزير الخارجية التركي إن أنقرة وبودابست تعملان بتنسيق وثيق بشأن هذه القضية.

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