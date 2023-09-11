البنك الزراعي: استراتيجيتنا تتماشى مع رؤية مصر 2030.. فيديو

نخدم 60 مليون مواطن..

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي المصري يمس أكثر من 60 مليون مواطن مصري.

وأضاف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "البنك الزراعي المصري لابد أن يكون هو البنك الأول للشمول المالي لأنه يختص بالريف المصري الذي يضم نحو 60 مواطنا".

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، "استراتيجيات البنك الزراعي تتماشى مع استراتيجيات الدولة ورؤية مصر 2030"، مختتما "كان الهدف تغيير البنية التحتية وتطوير الفروع وتقديم حزمة كاملة من الخدمات المصرفية للعملاء".