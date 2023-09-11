البسوا كمامة.. نصائح مهمة لمرضى الحساسية أثناء الخروج في العاصفة دانيال

قدم الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، مجموعة من النصائح لكبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية خاصة في ظل العاصفة دانيال المثيرة للأتربة والرمال.

قال أمجد الحداد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مرضى حسساية الصدر وحساسية الأنف وحساسية العين عليهم أن يتوخوا الحذر الشديد في ظل تواجد رياح محملة بالأتربة ".

أضاف أمجد الحداد:" على مرضية حساسية الصدر وكبار السن عدم النزول في الشوارع في ظل تواجد الرياح المحملة بالأتربة ".

تابع أمجد الحداد :" من يضطر للخروج عليه أن يرتدي كمامة للحماية والوقاية من دخول الأتربة للجيوب الأنفية مع ارتداء نظارة وطاقية ".

أكمل أمجد الحداد:" على مصابي الحساسية أن يواظبوا على استخدام ادوية الحساسية واستخدام بخاخة".