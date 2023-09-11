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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

شهدت الساعات الماضية تغيرات مناخية على دول حوض البحر المتسط، حيث ضربت عاصفة جديدة اليونان خلال الأيام الماضية، وخلفت وراءها كوارث كثيرة، وخسائر فادحة، وأمطار غزيرة وفيضانات عارمة، وبدأت في التحرك ناحية الأراضي الليبية، ومن المتوقع أن تصل قبالة السواحل المصرية خلال الأيام المقبلة وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

العاصفة دانيال 

العاصفة دانيال تصل مصر

يترقب عدد كبير من المواطنين قدوم العاصفة دانيال، بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عبر منشور علي صفحتها الرسمية "فيس بوك"، تؤكد فيها مغادرة العاصفة دانيال اليونان ووصول العاصفة دانيال لليبيا ثم مصر، بل وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الموعد المتوقع للعاصفة دانيال.

خسائر العاصفة دانيال 

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة دانيال غادرت اليونان ووصلت إلى ليبيا، ولكنها تسببت في خسائر فادحة، بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة التي نتجت عن العاصفة، موضحة أن العاصفة دانيال وصلت بالفعل إلي ليبيا، وسو تأتي على السواحل المصرية. 

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متى تغادر العاصفة دانيال ليبيا؟ 

وتغادر العاصفة دانيال ليبيا ونوهت هيئة الأرصاد علي أن العاصفة دانيال تسببت في أمطار غزيرة وعواصف رعدية في ليبيا، وارتفاع للأمواج تجاوز الأربعة أمتار.


وقالت الهيئة أن العاصفة دانيال تأخد وضع الدوران حول مركز المنخفض مشكلة بذلك عينا مغلقة، بسبب خصائص العاصفة دانيال الإستوائية، متوقعة أن العاصفة دانيال سوف تصل إلي اليابس في مدة وجيزة.

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العاصفة دانيال

ما الذي سيتأثر بليبيا بسبب العاصفة دانيال؟ 

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه حتي الآن لم يتم تحديد مسار العاصفة دانيال بدقة، بل واختلفت التوقعات والنماذج، ولكن تم الإتفاق علي أن السواحل الليبية، وبعض المناطق الداخلية ستتأثر العاصفة دانيال.

موعد وصول العاصفة دانيال مصر؟ 

وكشف الهيئة عن توقعتها بخصوص العاصفة دانيال ومصر قائلة:" من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلي السواحل المصرية (أقصي غرب الساحل الشمالي) وذلك يوم الأثنين القادم".

وطمأنت الهيئة المصريين من إعصار دانيال قائلة أن إعصار دانيال قد يصل إلي غرب اليلاد يوم الأثنين ويصاحب إعصار دانيال سقوط الأمطار ولكن سيكون إعصار دانيال فقد معظم قوته، ولا يصل سوي بقايا إعصار دانيال.

 

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