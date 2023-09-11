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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

على الرصيف وفي المحلات.. تفاصيل انتشار علب مقلدة لماركة ماكياج شهيرة

علب مقلدة لماركة
علب مقلدة لماركة ماكياج شهيرة

إعلانات بيع عبوات فارغة لماركة ماكياج شهيرة، تصدرت هذه الإعلانات لصفحات مجهولة مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها لماركة شهيرة مستوردة يصعب تقليدها.

وحذرت الدكتورة شهيرة الغلبان، من هذه الظاهرة الخطيرة لتجارة الماكياج المغشوش. وقد أشارت إلى أن هناك بعض المكاتب والمستوردين يقومون ببيع عبوات فارغة جاهزة للتعبئة بمنتجات مغشوشة تحمل شعارات وماركات مشهورة.

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وفي منشورها الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي، أبدت قلقها الشديد وحثت الجمهور على توخي الحذر. وأوضحت أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة فقط على ماركات الماكياج الفاخرة، بل تمتد أيضًا للماركات العادية التي تُباع في المتاجر الشهيرة.

بيع عبوات مكياج شهيرة فارغة

 

وأشارت إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في صعوبة تمييز هذه العبوات المغشوشة عن الأصلية. فعلى الرغم من أن بعض العبوات يصعب تقليدها من حيث الشكل ودرجة اللون، إلا أن هناك أشخاصًا ماهرين يستطيعون تقليد هذه العبوات بشكل دقيق.

وحثت الجمهور على الحذر والانتباه عند شراء منتجات الماكياج، خاصةً إذا كانت بأسعار مغرية للغاية. ونصحت للمستهلكين بالاعتماد على متاجر موثوقة وشراء المنتجات من مصادر رسمية.

من جهتها، تعلقت العديد من الشكاوى بشأن هذه العبوات المغشوشة التي تحمل شعارات مشهورة. فقد أبلغ بعض المستهلكين عن تجربتهم في استخدام هذه المنتجات وتأثيرها السلبي على البشرة، بالإضافة إلى رواج مثل هذه المنتجات في السوق الموازية.

وعلى ارغم من أن هذه العلامة التجارية الشهيرة، أحد الأمثلة المذكورة التي تتعرض لتقليد المنتجات. فعلى الرغم من أن ازجاجة منتجاتها تتميز بشكلها الصعب التقليد ودرجة لونها الفريدة، إلا أن هذا لم يمنع بعض الأفراد من تقليد هذه العبوات.

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